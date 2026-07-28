VinFast Nerio Green: Lựa chọn SUV điện C-segment tối ưu chi phí và công nghệ VinFast Nerio Green ghi điểm với chi phí vận hành tối ưu, động cơ 110 kW, tính năng thông minh cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

Mẫu ô tô điện thông minh VinFast Nerio Green, tiền thân là dòng xe VinFast VF e34 ra mắt lần đầu năm 2021, đã được hãng định vị lại nhằm tập trung tối đa vào tính kinh tế, độ bền bỉ và sự linh hoạt trong vận hành đô thị. Mẫu SUV điện cỡ C này không chỉ hướng tới tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ mà còn là phương tiện di chuyển cá nhân hiệu quả với chi phí sử dụng tối ưu.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh mới nhất

Theo cập nhật mới nhất, giá xe VinFast Nerio Green duy trì ở mức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 684 684 670

Khách hàng mua xe được hưởng chương trình giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 40 triệu đồng). Đặc biệt, chính sách dừng thuê pin và bán đứt kèm pin giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng. Xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ kéo dài đến hết ngày 28/02/2027, cùng chính sách gia hạn miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng đến hết ngày 30/06/2027.

Mẫu SUV điện VinFast Nerio Green cung cấp 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất phong phú.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance và thông số kích thước

VinFast Nerio Green sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động", mang lại dáng vẻ hiện đại và thon gọn. Dù nằm trong phân khúc C, kích thước của xe khá gọn gàng với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610,8 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 180 mm giúp xe linh hoạt vượt qua các địa hình gồ ghề hay đường ngập nước trong đô thị.

Đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị tạo hình cánh chim đặc trưng. Hệ thống chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED tự động bật/tắt. Thân xe trang bị bộ mâm 18 inch tạo cảm giác khỏe khoắn. Cốp sau đóng/mở điện tiện lợi cùng cản sau tích hợp thanh mạ chrome sáng bóng giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ 290 lít.

Phía sau đuôi xe được thiết kế tinh xảo nhằm tối ưu tính khí động học và không gian của khoang chứa đồ.

Khoang cabin tối giản và hệ sinh thái tiện nghi thông minh

Bước vào bên trong, không gian nội thất của Nerio Green hướng tới sự tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch đặt dọc, tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut thể thao tích hợp phím bấm chức năng, phía sau là màn hình hiển thị thông tin người lái 7 inch TFT LCD.

Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí 10 inch và vô-lăng D-Cut bọc da.

Hệ thống điều hòa tự động một vùng tích hợp bơm nhiệt và màng lọc bụi mịn PM2.5 mang lại không khí trong lành cho khoang cabin. Ngoài ra, mẫu xe còn tích hợp trợ lý ảo thông minh, cho phép điều khiển xe bằng giọng nói tiếng Việt, cập nhật phần mềm từ xa (OTA), quản lý hồ sơ người lái và điều hướng dẫn đường chuyên sâu.

Khả năng vận hành và công nghệ pin Lithium-ion

Cung cấp sức mạnh cho VinFast Nerio Green là động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Trợ lực lái điện EPS cùng các chế độ lái tùy chỉnh giúp chiếc xe phản hồi nhạy bén và mượt mà trong giao thông thành phố.

Bộ pin Lithium-ion trang bị trên xe đạt chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ quãng đường di chuyển khoảng 285 - 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh cho phép đi thêm 180 km chỉ sau khoảng 18 phút sạc. VinFast áp dụng chính sách bảo hành pin 10 năm và cam kết đổi pin mới miễn phí nếu dung lượng tối đa giảm xuống dưới 70%.

Trang bị an toàn toàn diện trong tầm giá

Dù có mức giá hấp dẫn, VinFast Nerio Green vẫn sở hữu danh sách trang bị an toàn ấn tượng bao gồm: Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo chệch làn đường, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa và hệ thống Camera 360 độ.

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn thụ động và chủ động nền tảng: Cân bằng điện tử (ESC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Kiểm soát lực kéo (TCS), Giám sát áp suất lốp, tự động gọi cứu hộ khi xảy ra sự cố khẩn cấp và 6 túi khí.

Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là mẫu SUV điện cân bằng tốt giữa chi phí đầu tư ban đầu và giá trị sử dụng lâu dài. Sự kết hợp giữa vận hành mượt mà, công nghệ kết nối thông minh, chi phí sạc tiết kiệm cùng dải tính năng an toàn phong phú giúp Nerio Green trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả các đơn vị kinh doanh vận tải lẫn người dùng gia đình.