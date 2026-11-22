VinFast Nerio Green tháng 11/2026: giá niêm yết 628 triệu đồng, lăn bánh từ 630 triệu đồng VinFast Nerio Green có giá niêm yết 628 triệu đồng, lăn bánh tạm tính 630–644 triệu đồng, đi tới 300 km, 6 túi khí, được miễn toàn bộ phí trước bạ đến 28/2/2027.

VinFast Nerio Green, tên gọi mới của VinFast VF e34, hiện có một phiên bản duy nhất với giá niêm yết 628 triệu đồng trong bảng giá cập nhật tháng 11/2026. Giá lăn bánh tạm tính là 644 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, còn tại các tỉnh, thành phố khác là 630 triệu đồng. Mẫu SUV điện này được định vị cho nhu cầu chạy dịch vụ như taxi, xe công nghệ, nhưng vẫn bán cho khách hàng cá nhân.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) Ưu đãi VinFast Nerio Green 628 644 644 630 -

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Từ VF e34 đến Nerio Green: đổi tên, đổi định vị

Mẫu xe được mở bán chính thức ngày 24/3/2021 với tên VinFast VF e34. Sau quá trình thử nghiệm, lô xe đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 25/12/2021. Từ đầu năm 2025, xe được đổi tên thành VinFast Nerio Green, tập trung vào tính kinh tế và khả năng vận hành tối ưu cho xe dịch vụ.

Xe thuộc nhóm SUV cỡ C nhưng có kích thước khá nhỏ gọn. Vì vậy, Nerio Green có thể được đặt cạnh các đối thủ như Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Xe có 8 màu ngoại thất: De Sat Silver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mystique Red (đỏ), Neptune Grey (xám) và Deep Ocean (xanh lá).

Chính sách pin và ưu đãi phí trước bạ

VinFast đã dừng chính sách thuê pin đối với ô tô và xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3 cho phép kéo dài thêm 2 năm thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027. Đây là yếu tố đáng cân nhắc khi tính chi phí sở hữu của xe.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance gọn gàng, không lưới tản nhiệt

VinFast Nerio Green theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance (Cân bằng động), tổng thể thon gọn. Điểm nhấn ở phần đầu xe là dải đèn LED hình chữ V đặc trưng của thương hiệu. Xe không có lưới tản nhiệt, toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng công nghệ LED.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, khoảng sáng gầm 180 mm và trọng lượng không tải 1.490 kg. Xe dùng mâm 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, ăng-ten vây cá mập cùng kính cửa sổ màu đen, lên xuống một chạm.

Phần đuôi xe được thiết kế nhằm tối ưu tính khí động học và không gian khoang chứa đồ. Cốp sau đóng mở điện, cản sau có thanh mạ crôm. Dung tích khoang hành lý là 290 lít.

Khoang cabin tập trung vào tiện ích số

Bên trong, xe nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut, phía sau là cụm đồng hồ LCD 7 inch. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng, hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40.

Điều hòa tự động một vùng có bơm nhiệt, kiểm soát chất lượng không khí và lọc bụi mịn P2.5, đồng thời có cửa gió cho hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh gồm 6 loa, kết nối FM/AM, Wi-Fi và Bluetooth. Xe còn có chìa khóa thông minh, khởi động bằng bàn đạp phanh và gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Về công nghệ, xe có nhiều tính năng hướng đến người dùng: điều khiển xe thông minh, nhiều chế độ sử dụng, thiết lập và ghi nhớ hồ sơ người lái, điều hướng và dẫn đường, tiện ích gia đình và văn phòng, mua sắm sản phẩm và dịch vụ, cập nhật phần mềm từ xa và các dịch vụ về xe.

Động cơ điện 110 kW và bộ pin Lithium-ion

VinFast Nerio Green dùng động cơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 110 kW (147 mã lực theo nhà sản xuất) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Xe có chế độ lái và trợ lực lái điện EPS. Hệ thống treo trước dạng MacPherson, sau là giằng xoắn, phanh đĩa ở cả hai cầu.

Bảng thông số ghi quãng đường mỗi lần sạc đầy là 300 km, trong khi phần mô tả của nhà sản xuất nêu mức 285 km. Với sạc nhanh, bảng thông số ghi 180 km cho 15 phút sạc, còn phần mô tả nêu mốc 18 phút. Quãng đường thực tế có thể thấp hơn công bố, tùy tốc độ và điều kiện vận hành.

Bộ pin đạt chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ sạc siêu nhanh. VinFast cam kết bảo hành 10 năm và đổi pin mới miễn phí nếu khả năng tích điện dưới 70%.

Gói an toàn với 6 túi khí và camera 360

Xe có 6 túi khí cùng các hệ thống ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. Ngoài ra còn có cảnh báo áp suất lốp, móc ghế trẻ em ISOFIX và tự động gọi cứu hộ khi khẩn cấp.

Các tính năng hỗ trợ người lái gồm cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa. Xe cũng có hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera sau và camera 360.

Thông số kỹ thuật chính

Thông số VinFast Nerio Green Số chỗ ngồi 5 Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.300 x 1.793 x 1.613 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610,8 Khoảng sáng gầm xe (mm) 180 Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) 1.490/1.815 Lốp, mâm Summer, 18 inch Dung tích khoang hành lý (lít) 290 Hệ thống treo trước/sau MacPherson/giằng xoắn Kiểu động cơ Động cơ điện, dẫn động cầu trước Công suất tối đa (kW) 110 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 242 Loại pin Lithium-ion Quãng đường mỗi lần sạc đầy (km) 300 Sạc nhanh 180 km/15 phút sạc Số túi khí 6

Nhận định: lợi thế chi phí, hạn chế ở quãng đường

Nhìn chung, Nerio Green có lợi thế ở mức giá bán, thiết kế bắt mắt và trang bị hiện đại. Pin Lithium-ion ít nguy cơ cháy nổ hơn xăng, dầu, xe không có tiếng ồn động cơ, chi phí vận hành thấp và bảo dưỡng đơn giản.

Hạn chế chính là quãng đường di chuyển, chỉ khoảng 300 km theo công bố và có thể thấp hơn trong thực tế, tùy tốc độ và điều kiện sử dụng. Điều này cần được cân nhắc với người thường xuyên đi đường dài.