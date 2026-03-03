VinFast ra mắt Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S: Đỉnh cao xe sang đậm chất Việt Hai mẫu xe sang Lạc Hồng 800S và 900S vừa ra mắt đánh dấu bước tiến mới của VinFast trong phân khúc cao cấp, sở hữu công suất 460kW và vật liệu chế tác xa xỉ.

Lạc Hồng 800S và 900S là các dòng xe sang chạy điện thuộc thương hiệu Lạc Hồng của VinFast, được thiết kế với phong cách đặc biệt cao cấp, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam. Việc ra mắt hai mẫu xe này giúp VinFast chính thức hoàn thiện quy hoạch 3 dòng xe chiến lược: Lạc Hồng (xe siêu sang), VF (xe cá nhân đại chúng) và Green (xe kinh doanh dịch vụ).

Thiết kế đậm đà bản sắc dân tộc

Hai mẫu xe mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán nhưng mang sắc thái riêng biệt. Trong khi Lạc Hồng 800S toát lên vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn thì Lạc Hồng 900S lại đại diện cho những giá trị kinh điển và vượt thời gian. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mặt ca-lăng với các thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ cây tre Việt Nam.

Lạc Hồng 800S sở hữu thiết kế ngoại thất sang trọng và mạnh mẽ.

Các chi tiết biểu tượng khác như logo cánh chim Lạc, hoa văn Trống Đồng và hình ảnh ruộng bậc thang được tích hợp khéo léo trong nội ngoại thất. Đáng chú ý, thương hiệu “Lạc Hồng” được chế tác theo phong cách thư pháp trên hợp kim mạ vàng thật, tạo nên vẻ tinh xảo và sang trọng bậc nhất.

Nội thất hạng sang và tiện nghi cá nhân hóa

Không gian bên trong của Lạc Hồng 800S và 900S sử dụng các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và các chi tiết mạ vàng. Cả hai xe đều được trang bị ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động và hệ thống giải trí từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Không gian nội thất Lạc Hồng 800S được chăm chút tỉ mỉ từ vật liệu cao cấp.

Riêng phiên bản Lạc Hồng 900S được tối ưu hóa cho trải nghiệm chủ nhân với vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách. Xe còn sở hữu trần ánh sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho hàng ghế thứ hai, biến cabin thành một văn phòng di động hoặc phòng giải trí hạng thương gia.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 900S với vách ngăn riêng tư.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật

Về khả năng vận hành, cả Lạc Hồng 800S và 900S đều được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, mang lại sự êm ái tối đa trên mọi địa hình. Xe sử dụng cấu hình 3 động cơ điện, cung cấp sức mạnh vượt trội cho phân khúc xe sang.

Thông số Chi tiết Hệ thống truyền động 3 động cơ điện (1 trước, 2 sau) Tổng công suất 460kW Hệ thống treo Chủ động toàn phần Thời điểm mở bán Năm 2027

Tầm nhìn chiến lược của VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, khẳng định Lạc Hồng 800S và 900S là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ và bản lĩnh của người Việt. Tính đến hiện tại, VinFast đã ra mắt hơn 15 mẫu ô tô điện và liên tục dẫn đầu thị phần tại Việt Nam trong 16 tháng qua. Trong năm 2025, hãng đã đạt doanh số kỷ lục 175.099 xe, củng cố vị thế vững chắc tại thị trường trong nước trước khi mở rộng ra quốc tế.