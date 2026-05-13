VinFast tái cấu trúc toàn diện: Xóa nợ 182.000 tỷ đồng và mục tiêu có lãi từ năm 2027 Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast, khẳng định việc chuyển nhượng mảng sản xuất nhằm tối ưu tài chính, không ảnh hưởng đến cam kết hậu mãi cho khách hàng.

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính. Động thái này làm dấy lên những đồn đoán về việc hãng xe điện Việt Nam có thể thoái lui khỏi ngành ô tô. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo công ty đã bác bỏ các nghi vấn này và khẳng định đây là bước đi chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững theo phong cách doanh nghiệp tinh gọn.

Bản chất thương vụ chuyển nhượng 182.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, Công ty CP NC Đầu tư và Phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của VinFast Việt Nam. Thương vụ bao gồm hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá chuyển nhượng đạt 13.309,6 tỷ đồng. Quan trọng hơn, bên mua sẽ tiếp nhận phần lớn tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả, ước tính khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3/2026.

Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ sạch nợ. Các nhà máy này sẽ tiếp tục sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng của VinFast (mô hình thuê gia công), giúp hãng tập trung nguồn lực vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn.

Mô hình vận hành mới: VinFast tập trung vào chất xám

Bà Thái Thị Thanh Hải nhấn mạnh rằng VinFast không từ bỏ ngành ô tô mà chỉ thay đổi phương thức vận hành tại thị trường trong nước. Công ty vẫn giữ lại mảng sản xuất ở quy mô toàn cầu và duy trì quyền sở hữu đối với các mảng cốt lõi bao gồm: nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế xe, kinh doanh và hệ thống hậu mãi.

Việc chuyển đổi sang mô hình thuê sản xuất giúp VinFast tối ưu hóa chi phí tài chính và khấu hao. Theo dự báo, lộ trình này sẽ giúp VinFast Việt Nam rút ngắn thời gian đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi từ năm 2027.

Chỉ số tài chính và vận hành Chi tiết kế hoạch tái cấu trúc Giá trị chuyển nhượng tài sản 13.309,6 tỷ đồng Tổng nợ chuyển giao cho bên mua Khoảng 182.000 tỷ đồng Địa điểm nhà máy sản xuất thuê Hải Phòng và Hà Tĩnh Thời điểm dự kiến có lãi Năm 2027

Cam kết về chất lượng và quyền lợi khách hàng

Trước lo ngại về việc thay đổi pháp nhân sản xuất, đại diện VinFast khẳng định chất lượng sản phẩm vẫn được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Toàn bộ hệ thống bán hàng, chính sách bảo hành 10 năm và các cam kết hậu mãi sẽ tiếp tục vận hành bình thường, thậm chí sẽ được nâng cấp để tăng trải nghiệm người dùng.

Về phía các nhà đầu tư, việc tái cấu trúc giúp Vingroup giảm bớt áp lực tài chính khi không còn phải gánh 50% tổng nợ của VinFast theo tỷ lệ sở hữu. Đây là bước đệm quan trọng để VinFast trở thành một tài sản mang lại giá trị lớn cho tập đoàn trong tương lai, đúng như định hướng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.