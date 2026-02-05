VinFast tặng 26 ô tô VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand dịp Tết 2026 Từ ngày 1/2 đến 31/3/2026, khách hàng mua xe máy điện VinFast có cơ hội trúng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe Evo Grand với tổng giá trị giải thưởng 30,6 tỷ đồng.

VinFast vừa chính thức công bố triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn mang tên "Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe". Đây là hoạt động tri ân dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện hoặc xe đạp điện VinFast trên toàn quốc trong giai đoạn từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3/2026.

VinFast triển khai chương trình quay số may mắn với tổng giải thưởng lên tới 30,6 tỷ đồng.

Cơ hội sở hữu ô tô điện VF 3 khi mua xe máy điện

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe sẽ được tham gia quay số may mắn trực tuyến. Giải thưởng bao gồm 26 chiếc ô tô điện thông minh VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng giá trị giải thưởng được công bố lên tới 30,6 tỷ đồng.

Các kỳ quay thưởng sẽ được tổ chức công khai định kỳ trên website chính thức của hãng, kéo dài từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 3/4/2026. Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết, chương trình là lời tri ân sau kỷ lục doanh số hơn 400.000 xe máy điện bán ra trong năm 2025, đồng thời tạo động lực cho người tiêu dùng đồng hành cùng hành trình xanh của hãng.

Evo Grand là một trong những giải thưởng lớn dành cho khách hàng tham gia chương trình quay số.

Mở rộng dải sản phẩm và hạ tầng trạm đổi pin

Ngay từ đầu năm 2026, VinFast đã bổ sung thêm 4 mẫu xe máy điện mới vào danh mục sản phẩm, bao gồm các dòng xe đổi pin Evo, Feliz II, Viper và mẫu xe tích hợp bàn đạp Amio. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng, hãng đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026.

Bên cạnh chương trình quay số, VinFast vẫn duy trì các chính sách ưu đãi từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Cụ thể, khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, nhận ưu đãi 6% giá xe và được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đến ngày 12/4/2026. Ngoài ra, hãng còn miễn phí sạc pin đến tháng 5/2027 và cung cấp các gói miễn phí đổi pin cho khách hàng cá nhân cũng như tài xế Xanh SM Platform.

Vị thế dẫn đầu thị trường xe điện Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu bước đột phá của VinFast khi ghi nhận doanh số 406.453 xe máy điện, đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024. Thành tích này giúp hãng chiếm lĩnh vị trí số một về thị phần xe máy điện tại Việt Nam.

Mảng ô tô điện cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với 175.099 xe bán ra trong năm 2025, đứng đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam. Doanh số ô tô của VinFast thậm chí ngang bằng tổng lượng xe bán ra của ba hãng lớn khác trong top 4 là Toyota, Huyndai và Ford gộp lại. Trong đó, hai mẫu xe VF 3 và VF 5 đóng góp chủ lực với doanh số lần lượt là 44.585 xe và 43.913 xe.

Tóm tắt số liệu kinh doanh VinFast năm 2025