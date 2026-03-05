VinFast thắng giải Tân binh của năm tại FASTER Awards 2026: Dấu ấn xe Việt ở Ấn Độ VinFast vừa được vinh danh là Tân binh của năm tại FASTER Awards 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng với gần 20 giải thưởng tại thị trường ô tô đầy thách thức như Ấn Độ.

Hãng xe Việt VinFast vừa chính thức được vinh danh tại hạng mục "Tân binh của năm" trong khuôn khổ giải thưởng FASTER Awards 2026 tại Ấn Độ. Đây là giải thưởng ô tô uy tín do hiệp hội các nhà báo và chuyên gia xe nổi tiếng tại quốc gia này tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật về hiệu suất, thiết kế và công nghệ xanh.

Chiến lược nội địa hóa và cam kết đầu tư dài hạn

Theo đánh giá từ hội đồng chuyên gia, VinFast tạo dấu ấn đậm nét tại thị trường Ấn Độ nhờ cam kết mạnh mẽ thông qua việc xây dựng nhà máy hiện đại tại bang Tamil Nadu. Đi kèm với đó là lộ trình nội địa hóa cụ thể và hệ sinh thái xe điện toàn diện, giúp thương hiệu xây dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng bản địa chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Tapan Ghosh (thứ ba từ phải qua), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ ban tổ chức FASTER Awards 2026.

Bên cạnh giải thưởng chính, đội ngũ truyền thông của hãng cũng nhận danh hiệu "Đội ngũ truyền thông của năm 2026". Ban tổ chức đánh giá cao chiến lược tiếp cận bài bản và nhất quán, giúp VinFast trở thành nhân tố nổi bật tại một thị trường vốn có sự trung thành cao với các thương hiệu lâu đời.

Sự ghi nhận toàn diện từ giới chuyên môn

Cú đúp tại FASTER Awards đã nâng tổng số giải thưởng mà VinFast đạt được tại Ấn Độ lên con số gần 20. Điều này phản ánh sự ghi nhận tích cực của giới chuyên môn dành cho thương hiệu xe điện đến từ Việt Nam ở cả tầm vóc doanh nghiệp lẫn chất lượng sản phẩm thực tế.

Giải thưởng Đơn vị tổ chức Hạng mục FASTER Awards 2026 FASTER Awards Tân binh của năm BBC TopGear India Awards 2026 BBC TopGear India SUV điện của năm (VF 7) Autocar India Awards 2026 Autocar India Mẫu xe đáng tiền nhất năm (VF 6) Jagran Hi-Tech Awards 2025 Jagran Hi-Tech Nhà sản xuất xe điện của năm Nanayam Vikatan Nanayam Vikatan Nhà đầu tư của năm

Danh mục sản phẩm đạt chuẩn an toàn 5 sao

Sau khi ra mắt hai mẫu SUV điện chủ lực là VF 6 và VF 7, cả hai đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Bharat NCAP, VinFast tiếp tục củng cố đà tăng trưởng tại các khu vực trọng điểm. Hãng đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới showroom và triển khai các chương trình cam kết giá trị bán lại để nâng cao trải nghiệm sở hữu xe điện cho khách hàng.

Ông Amit Chhangani, Chủ tịch FASTER Awards, nhận định rằng giải thưởng này không chỉ ghi nhận tham vọng mà còn minh chứng cho năng lực thực thi. VinFast đã gia nhập thị trường với sự kiên nhẫn để xây dựng niềm tin trước khi kỳ vọng sự đón nhận từ người tiêu dùng tại một thị trường đa tầng văn hóa và địa lý rộng lớn như Ấn Độ.