VinFast và BYD bùng nổ tại Đông Nam Á: Cuộc đua soán ngôi xe Nhật Hai hãng xe điện VinFast và BYD đang tăng tốc chiếm lĩnh thị trường Indonesia và Ấn Độ thông qua chiến lược taxi điện, gây áp lực lớn lên các thương hiệu Nhật Bản truyền thống.

Tại khu vực trung tâm nhộn nhịp của Jakarta, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những chiếc xe điện mang thương hiệu BYD và VinFast đang đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của thị trường ô tô khu vực. Trong đó, dịch vụ gọi xe Green Smart Mobility (Green SM) với màu xanh đặc trưng đã nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến chỉ sau hơn một năm ra mắt tại Indonesia.

Chiến lược taxi điện: Cửa ngõ tiếp cận khách hàng

Việc đẩy mạnh mảng xe taxi và gọi xe công nghệ được xem là bước đi chiến lược của cả VinFast và BYD. Thay vì yêu cầu khách hàng đến showroom, các hãng xe đưa trải nghiệm thực tế đến tận tay người dùng thông qua những chuyến đi hàng ngày. Tại Indonesia, tài xế Green SM cho biết lượng khách từ các khu dân cư cao cấp tăng đáng kể nhờ ưu điểm vận hành êm ái, không gian rộng rãi và mức giá cạnh tranh.

Một chiếc xe điện của Green SM tại Jakarta, thủ đô Indonesia. Ảnh: Getty Images

Cụ thể, một chuyến đi 30 phút tại Jakarta với Green SM có giá khoảng 30.000 rupiah (tương đương 1,76 USD), trong khi các hãng taxi truyền thống khác thường tính phí ít nhất 80.000 rupiah. Chiến lược giá này giúp các thương hiệu xe điện mới nổi nhanh chóng xây dựng niềm tin và thói quen sử dụng cho khách hàng Đông Nam Á.

Sức ép lên các thương hiệu xe Nhật Bản

Sự trỗi dậy của các hãng xe điện mới đang chia lại miếng bánh thị phần vốn lâu nay thuộc về các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda hay Mitsubishi. Số liệu từ thị trường cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu tiêu thụ ô tô tại khu vực.

Chỉ số thị trường (9 tháng đầu năm 2025) Số liệu Tăng trưởng doanh số BYD 95% Tăng trưởng doanh số VinFast 90% Thị phần xe Nhật (trước đó) 69% Thị phần xe Nhật (hiện tại) 59%

Đáng chú ý, Honda đã phải dự báo một khoản lỗ ròng kỷ lục do áp lực cạnh tranh. Người tiêu dùng trẻ tại Đông Nam Á hiện có xu hướng ưu tiên các tính năng thông minh và giá trị sử dụng thực tế hơn là lòng trung thành với thương hiệu lâu đời.

Hệ sinh thái và công nghệ bổ trợ

VinFast và BYD duy trì lợi thế bằng những hướng đi riêng biệt. VinFast tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện với mạng lưới trạm sạc rộng khắp. Tại Việt Nam, hãng đã triển khai 150.000 cổng sạc, tạo ra rào cản lớn cho các đối thủ. Tại Indonesia và Ấn Độ, hãng xe Việt cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng hỗ trợ và dịch vụ cứu hộ.

Ngược lại, BYD tận dụng thế mạnh về công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV) để giải quyết nỗi lo về phạm vi di chuyển (range anxiety) tại những khu vực chưa phát triển mạnh về trạm sạc. Tuy nhiên, VinFast cũng đã phản ứng nhanh bằng cách công bố kế hoạch tích hợp động cơ xăng nhỏ (EREV) trên một số dòng xe để tăng tính linh hoạt cho người dùng.

Thách thức tại thị trường Ấn Độ

Mặc dù đạt được những thành công tại Đông Nam Á, cả hai hãng đều đối mặt với bài toán hóc búa tại Ấn Độ - nơi Maruti Suzuki đang thống trị. Mạng lưới sạc hạn chế và tâm lý lo ngại về giá trị bán lại là những rào cản chính tại quốc gia tỷ dân này.

Ấn Độ không phải là thị trường dễ chơi với cả VinFast và BYD. Ảnh: Ken Kobayashi

Để bứt phá, VinFast đang triển khai xây dựng nhà máy tại bang Tamil Nadu với công suất dự kiến 150.000 xe mỗi năm. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng cam kết đầu tư hàng tỷ USD để phát triển hệ sinh thái từ taxi điện đến hạ tầng xã hội, khẳng định quyết tâm bám trụ dài hạn tại thị trường này.

Trong khi VinFast dựa vào sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ tập đoàn mẹ Vingroup dù ghi nhận mức lỗ hơn 3,8 tỷ USD trong năm 2025, BYD lại sở hữu dòng tiền ổn định từ thị trường nội địa Trung Quốc. Cuộc đua đường dài giữa hai "mãnh hổ" xe điện được dự báo sẽ tiếp tục tái định hình ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong những năm tới.