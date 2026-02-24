VinFast và PlusX Electric hợp tác phát triển hạ tầng sạc di động tại UAE VinFast ký kết biên bản ghi nhớ với PlusX Electric nhằm triển khai hệ thống sạc di động, dịch vụ cứu hộ xe điện và hạ tầng sạc tại nhà cho khách hàng tại thị trường UAE.

VinFast vừa chính thức công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với PlusX Electric, đơn vị cung cấp giải pháp sạc và dịch vụ di chuyển điện hóa được Cơ quan Điện và Nước Dubai (DEWA) phê chuẩn. Thỏa thuận này nhằm nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và củng cố các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Giải pháp sạc linh hoạt và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp

Trọng tâm của hợp tác giữa VinFast và PlusX Electric là mang lại sự an tâm tối đa cho chủ sở hữu xe điện. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các thiết bị sạc di động, cho phép đáp ứng nhu cầu sạc linh hoạt ngay trong quá trình sử dụng xe. Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích cho các tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp về thời gian hoặc tại các khu vực chưa có trạm sạc cố định.

Bà Đỗ Hoài Linh, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông và ông Chintan Sareen, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc PlusX Electric tại buổi trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ sạc khẩn cấp và cứu hộ xe điện sẽ được chuẩn hóa với quy trình rõ ràng. Mục tiêu của sáng kiến này là giảm thiểu lo ngại về quãng đường di chuyển (range anxiety) và hạn chế tối đa thời gian gián đoạn vận hành cho người dùng xe VinFast tại khu vực.

Mở rộng hạ tầng sạc tại nhà và giải pháp cho doanh nghiệp

Theo nội dung MoU, PlusX Electric dự kiến trở thành đối tác ưu tiên trong việc cung cấp, lắp đặt và thực hiện dịch vụ hậu mãi đối với bộ sạc tại nhà và văn phòng cho khách hàng của VinFast. Các giải pháp này đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành tại địa phương.

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp và quản lý đội xe, VinFast cùng đối tác sẽ nghiên cứu các mô hình có khả năng mở rộng cao, bao gồm cho thuê trạm sạc nhanh DC và cung cấp dịch vụ sạc di động chuyên biệt. Những giải pháp này được thiết kế để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả kinh tế trong vận hành quy mô lớn.

Số hóa trải nghiệm và xây dựng hệ sinh thái bền vững

Trong khuôn khổ hợp tác, hai đơn vị sẽ thúc đẩy tích hợp các nền tảng số nhằm đơn giản hóa quy trình tiếp cận dịch vụ. Khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch sạc, theo dõi trạng thái hỗ trợ và quản lý dịch vụ thông qua ứng dụng. Hai bên cũng xem xét khả năng tích hợp các gói bảo hiểm xe điện và triển khai nhận diện thương hiệu VinFast trên các thiết bị sạc di động PlusX Power Pods.

Bà Đỗ Hoài Linh, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông, cho biết việc ký kết với một đối tác am hiểu môi trường địa phương như PlusX Electric giúp củng cố nền tảng hỗ trợ cho quá trình phổ cập xe điện. Tại Trung Đông, VinFast đang từng bước mở rộng hiện diện thông qua các quan hệ chiến lược, không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn chú trọng phát triển hạ tầng hậu mãi và dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt hành trình sở hữu xe của khách hàng.