VinFast Vero X 2025: Xe máy điện đi 262 km mỗi lần sạc, giá từ 30,4 triệu đồng VinFast Vero X gây ấn tượng với quãng đường di chuyển tới 262 km mỗi lần sạc cùng mức ưu đãi giảm giá 4,5 triệu đồng, định hình lại phân khúc xe máy điện tầm trung.

VinFast Vero X là mẫu xe máy điện cao cấp vừa được hãng xe Việt giới thiệu ra thị trường. Với mức giá niêm yết 34,9 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc), Vero X hiện đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ chương trình ưu đãi tổng cộng 4,5 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống còn từ 30,4 triệu đồng.

Động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt

Hướng đến nhóm khách hàng đô thị, VinFast Vero X được trang bị động cơ BLDC in-hub với công suất định danh 1.500 W và có thể đạt công suất tối đa lên đến 2.250 W. Xe cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, đi kèm hai chế độ lái ECO và SPORT linh hoạt.

Chế độ ECO được tinh chỉnh để vận hành nhẹ nhàng, tiết kiệm năng lượng khi đi một mình. Trong khi đó, chế độ SPORT cung cấp sức kéo mạnh mẽ hơn, phù hợp khi chở thêm người hoặc vận chuyển hàng nặng. Xe sử dụng mâm đúc 12 inch kết hợp lốp không săm và hệ thống phanh đĩa trước, đảm bảo tính ổn định và an toàn khi di chuyển.

Công nghệ pin LFP và phạm vi di chuyển vượt trội

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Vero X là hệ thống pin LFP 2,4 kWh tiên tiến. Ở cấu hình tiêu chuẩn với một pin, xe có thể di chuyển 134 km. Đặc biệt, khi lắp thêm pin phụ (tùy chọn thêm với giá 5 triệu đồng), tổng quãng đường di chuyển có thể đạt tới 262 km cho mỗi lần sạc đầy – một con số ấn tượng đối với nhu cầu đi lại phổ thông.

Pin LFP của VinFast nổi tiếng với độ bền và tính an toàn cao, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt tại Việt Nam. Thời gian sạc đầy từ 0–100% mất khoảng 6 giờ 30 phút. Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách bảo hành pin lên đến 8 năm, giúp người dùng hoàn toàn an tâm về chi phí vận hành dài hạn.

Tiện ích thông minh và thiết kế thực dụng

Vero X sở hữu nhiều tiện ích hiện đại như cụm đồng hồ TFT sắc nét và hệ thống khóa thông minh Smart Key tích hợp tính năng tìm xe. Cốp xe có dung tích lên tới 35 lít, đủ không gian cho mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân lớn. Thiết kế yên xe phân tầng cùng chiều cao 770 mm tạo tư thế ngồi thoải mái cho đa số người dùng Việt.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast Vero X

Thông số Chi tiết Động cơ BLDC in-hub (Công suất tối đa 2.250 W) Tốc độ tối đa 70 km/h Loại Pin LFP 2,4 kWh (Hỗ trợ tối đa 2 pin rời) Quãng đường tối đa 262 km/lần sạc (2 pin) Kích thước (DxRxC) 1.858 x 690 x 1.100 mm Chiều cao yên 770 mm Dung tích cốp 35 lít Hệ thống phanh Phanh đĩa trước / Phanh cơ sau

Lưu ý, với tốc độ tối đa 70 km/h, người điều khiển VinFast Vero X bắt buộc phải có bằng lái hạng A1 trở lên. Ngoài ra, xe có sẵn 4 lựa chọn màu sắc gồm: xanh bạc hà, xanh lục, trắng và đen.