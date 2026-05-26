Về Báo Hà Tĩnh

VinFast Vero X 2025: Xe máy điện đi 262 km mỗi lần sạc, giá từ 30,4 triệu đồng

Ngọc Hùng26/05/2026 16:34

VinFast Vero X gây ấn tượng với quãng đường di chuyển tới 262 km mỗi lần sạc cùng mức ưu đãi giảm giá 4,5 triệu đồng, định hình lại phân khúc xe máy điện tầm trung.

VinFast Vero X là mẫu xe máy điện cao cấp vừa được hãng xe Việt giới thiệu ra thị trường. Với mức giá niêm yết 34,9 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc), Vero X hiện đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ chương trình ưu đãi tổng cộng 4,5 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống còn từ 30,4 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Vero X với thiết kế hiện đại đang được giảm giá mạnh.
Vero X đang được áp dụng chương trình ưu đãi giá hấp dẫn.

Động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt

Hướng đến nhóm khách hàng đô thị, VinFast Vero X được trang bị động cơ BLDC in-hub với công suất định danh 1.500 W và có thể đạt công suất tối đa lên đến 2.250 W. Xe cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, đi kèm hai chế độ lái ECO và SPORT linh hoạt.

Chế độ ECO được tinh chỉnh để vận hành nhẹ nhàng, tiết kiệm năng lượng khi đi một mình. Trong khi đó, chế độ SPORT cung cấp sức kéo mạnh mẽ hơn, phù hợp khi chở thêm người hoặc vận chuyển hàng nặng. Xe sử dụng mâm đúc 12 inch kết hợp lốp không săm và hệ thống phanh đĩa trước, đảm bảo tính ổn định và an toàn khi di chuyển.

Cụm đồng hồ TFT trên xe VinFast Vero X hiển thị sắc nét.
Cụm đồng hồ TFT hiển thị sắc nét các thông số vận hành.

Công nghệ pin LFP và phạm vi di chuyển vượt trội

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Vero X là hệ thống pin LFP 2,4 kWh tiên tiến. Ở cấu hình tiêu chuẩn với một pin, xe có thể di chuyển 134 km. Đặc biệt, khi lắp thêm pin phụ (tùy chọn thêm với giá 5 triệu đồng), tổng quãng đường di chuyển có thể đạt tới 262 km cho mỗi lần sạc đầy – một con số ấn tượng đối với nhu cầu đi lại phổ thông.

Pin LFP của VinFast nổi tiếng với độ bền và tính an toàn cao, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt tại Việt Nam. Thời gian sạc đầy từ 0–100% mất khoảng 6 giờ 30 phút. Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách bảo hành pin lên đến 8 năm, giúp người dùng hoàn toàn an tâm về chi phí vận hành dài hạn.

Cốp xe máy điện VinFast Vero X dung tích 35 lít.
Cốp chứa đồ có dung tích lớn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tiện ích thông minh và thiết kế thực dụng

Vero X sở hữu nhiều tiện ích hiện đại như cụm đồng hồ TFT sắc nét và hệ thống khóa thông minh Smart Key tích hợp tính năng tìm xe. Cốp xe có dung tích lên tới 35 lít, đủ không gian cho mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân lớn. Thiết kế yên xe phân tầng cùng chiều cao 770 mm tạo tư thế ngồi thoải mái cho đa số người dùng Việt.

Chìa khóa thông minh Smart Key trên VinFast Vero X.
Xe sở hữu chìa khóa thông minh với nhiều tính năng tiện dụng.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast Vero X

Thông sốChi tiết
Động cơBLDC in-hub (Công suất tối đa 2.250 W)
Tốc độ tối đa70 km/h
Loại PinLFP 2,4 kWh (Hỗ trợ tối đa 2 pin rời)
Quãng đường tối đa262 km/lần sạc (2 pin)
Kích thước (DxRxC)1.858 x 690 x 1.100 mm
Chiều cao yên770 mm
Dung tích cốp35 lít
Hệ thống phanhPhanh đĩa trước / Phanh cơ sau

Lưu ý, với tốc độ tối đa 70 km/h, người điều khiển VinFast Vero X bắt buộc phải có bằng lái hạng A1 trở lên. Ngoài ra, xe có sẵn 4 lựa chọn màu sắc gồm: xanh bạc hà, xanh lục, trắng và đen.

Các tùy chọn màu sắc của xe máy điện VinFast Vero X.
Các tùy chọn màu sắc đa dạng của xe máy điện Vero X.
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              VinFast Vero X 2025: Xe máy điện đi 262 km mỗi lần sạc, giá từ 30,4 triệu đồng
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO