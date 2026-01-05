VinFast VF 3: Cập nhật giá lăn bánh tháng 5/2026 và thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 3 duy trì sức hút với giá từ 302 triệu đồng, đi kèm chính sách miễn phí sạc pin đến năm 2027 và ưu đãi lệ phí trước bạ dành riêng cho ô tô điện.

VinFast VF 3 hiện là mẫu ô tô điện mini dẫn đầu phân khúc tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn nhờ mức giá dễ tiếp cận và các chính sách ưu đãi từ hãng cũng như Chính phủ, đặc biệt là việc gia hạn miễn lệ phí trước bạ.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tháng 5/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh dự kiến cho mẫu VinFast VF 3. Mức giá này đã bao gồm các chương trình giảm giá trực tiếp từ nhà sản xuất nhưng chưa tính các ưu đãi riêng tại đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Ưu đãi tiêu biểu VinFast VF 3 302 318 318 Giảm 6% giá niêm yết (~18 triệu đồng)

Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe thời điểm này còn được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng đến hết tháng 06/2027.

Thiết kế ngoại thất và kích thước tối ưu cho đô thị

VinFast VF 3 sở hữu phong cách thiết kế khối hộp vuông vức, mang hơi hướng SUV địa hình mạnh mẽ. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, xe mang lại khả năng xoay xở cực kỳ linh hoạt trong các cung đường hẹp tại TP.HCM hay Hà Nội.

Xe được trang bị bộ mâm kích thước 16 inch, lớn hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Wuling Hongguang Mini EV. Khoảng sáng gầm xe đạt 191 mm, giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật hoặc lội nước nhẹ trong đô thị. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn Halogen nhưng có thiết kế hiện đại, hài hòa với dải trang trí tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast.

Không gian nội thất tối giản và công nghệ kết nối

Bên trong cabin, VinFast VF 3 được thiết kế theo triết lý tối giản nhằm tối ưu không gian cho 4 người ngồi. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, tích hợp đầy đủ các kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mặc dù là dòng xe giá rẻ, VF 3 vẫn sở hữu nhiều tính năng thông minh như quản lý xe qua ứng dụng điện thoại, cập nhật phần mềm từ xa (OTA), và định vị xe. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 36 lít lên 285 lít khi gập hàng ghế thứ hai, đáp ứng tốt nhu cầu đi chợ hoặc chở đồ dùng cá nhân hàng ngày.

Hiệu suất vận hành và khả năng sạc

Mẫu xe này sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0–50 km/h trong chỉ 5,3 giây, phù hợp cho việc bứt tốc trong phố.

Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn nội bộ). Điểm cộng lớn là xe có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp từ 10–70% pin trong khoảng 36 phút, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi.

Thông số kỹ thuật cơ bản VinFast VF 3

Số chỗ ngồi 4 chỗ Chiều dài cơ sở 2.075 mm Khoảng sáng gầm 191 mm Công suất / Mô-men xoắn 43 mã lực / 110 Nm Dung lượng pin 18,64 kWh Tầm hoạt động 210 km Tính năng an toàn ABS, EBD, VSC, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Camera lùi

Nhìn chung, VinFast VF 3 là lựa chọn tối ưu cho những người lần đầu sở hữu ô tô hoặc cần một phương tiện thứ hai để di chuyển ngắn trong thành phố nhờ chi phí vận hành thấp và thiết kế trẻ trung.