VinFast VF 3 cập nhật giá tháng 6/2026: Ưu đãi 18 triệu đồng và chính sách mới Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 3 tháng 6/2026. Mẫu xe nhận ưu đãi giảm 18 triệu đồng cùng chính sách miễn phí sạc pin và phí trước bạ kéo dài.

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe điện mini nhận được sự quan tâm lớn tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế cá tính và mức giá dễ tiếp cận. Trong tháng 6/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút với các chương trình ưu đãi giá bán và chính sách hỗ trợ hạ tầng sạc từ hãng.

Bảng giá lăn bánh tạm tính VinFast VF 3 tháng 6/2026

Hiện tại, khách hàng mua VinFast VF 3 sẽ được hưởng chương trình giảm 6% trực tiếp vào giá niêm yết, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi VinFast VF 3 302 318 318 Giảm 6% giá niêm yết (18 triệu đồng)

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị cụ thể của từng xe.

Đáng chú ý, VinFast đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin. Tuy nhiên, hãng đã chính thức dừng chính sách thuê pin đối với các dòng xe mới kể từ ngày 01/03/2025.

Thiết kế ngoại thất vuông vức và khỏe khoắn

VinFast VF 3 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. Với khoảng sáng gầm lên tới 191 mm, mẫu xe này thể hiện ưu thế vượt trội khi di chuyển trong điều kiện đường xá đô thị phức tạp.

Thiết kế vuông vức theo phong cách mini-SUV của VinFast VF 3

Diện mạo của VF 3 gây ấn tượng bởi những đường nét hình khối đậm chất off-road. Điểm nhấn nằm ở bộ mâm 5 chấu sơn đen bóng kích thước 16 inch, lớn hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá. Xe cung cấp 9 tùy chọn màu sắc, bao gồm các tông màu thời trang như Vàng, Hồng Tím hay Xanh Lá Nhạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng trẻ.

Nội thất tối giản và tiện nghi thông minh

Khoang cabin của VF 3 được thiết kế theo triết lý tối ưu không gian cho 4 vị trí ngồi. Bảng táp-lô gây chú ý với màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng dạng D-cut tích hợp cần số điện tử phía sau là chi tiết hiện đại thường thấy trên các dòng xe cao cấp.

Khoang lái tối giản với màn hình trung tâm 10 inch

Dù là xe mini, VF 3 vẫn được tích hợp nhiều tính năng thông minh như định vị xe từ xa, chế độ Cắm trại (Camping mode), và quản lý xe qua ứng dụng điện thoại. Thể tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 36 lít lên 285 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Khả năng vận hành và an toàn

VinFast VF 3 được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau, sản sinh công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây, phù hợp cho việc bứt tốc ngắn trong phố. Với khối pin LFP dung lượng 18,64 kWh, xe đạt tầm hoạt động khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

Hệ thống pin LFP cho phép xe di chuyển khoảng 210 km mỗi lần sạc

Về mặt an toàn, xe sở hữu các trang bị cơ bản nhưng đầy đủ bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến lùi cùng camera lùi.

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế linh hoạt, gầm cao dễ xoay trở; chi phí vận hành thấp; mạng lưới trạm sạc rộng khắp.

Nhược điểm: Không gian hàng ghế sau và cốp xe hạn chế; cấu hình 2 cửa gây bất tiện khi ra vào hàng ghế sau.

VinFast VF 3 là lựa chọn tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị

Nhìn chung, VinFast VF 3 là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình cần một phương tiện thứ hai để đưa đón con nhỏ, đi chợ hoặc di chuyển ngắn trong đô thị với chi phí tối ưu.