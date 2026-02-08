VinFast VF 3: Đánh giá chi tiết mẫu ô tô điện đô thị thu hút người dùng Việt VinFast VF 3 khẳng định vị thế trong phân khúc xe điện mini nhờ thiết kế SUV cá tính, tầm hoạt động 210 km cùng mức giá lăn bánh hấp dẫn.

VinFast VF 3 là dòng xe điện khai mở phân khúc ô tô điện mini car tại Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này đã nhận được sự chú ý lớn từ thị trường và nhanh chóng thiết lập kỷ lục với 27.649 đơn đăng ký đặt cọc chỉ sau 66 giờ mở bán. Với kích thước nhỏ gọn, thiết kế gầm cao hợp xu hướng cùng mức giá dễ tiếp cận, VF 3 được kỳ vọng tiếp nối thành công của các dòng xe đô thị cỡ nhỏ trước đây.

Thiết kế mang phong cách SUV khối hộp cá tính

VinFast VF 3 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Wuling Hongguang Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, trục cơ sở 1.940 mm), VF 3 nhỉnh hơn ở mọi thông số kích thước. Dù vậy, xe vẫn gọn gàng hơn các dòng hatchback chạy xăng hạng A như KIA Morning.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng bằng các đường nét vuông vức, khỏe khoắn mang hơi hướng việt dã. Phần đầu nổi bật với thanh nẹp tạo hình cánh chim mạ chrome ôm trọn logo thương hiệu, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng tích hợp đèn pha công nghệ LED. Thân xe được trang bị bộ mâm 5 chấu sơn đen bóng kích thước 16 inch – thông số vượt trội so với phân khúc minicar, đi kèm vòm bánh xe nổi khối cơ bắp và khoảng sáng gầm xe đạt 191 mm.

Khu vực đuôi xe tiếp tục duy trì triết lý thiết kế góc cạnh với dải trang trí hình chữ V cách điệu. Cản sau và vòm bao quanh biển số đều phủ màu sơn đen nhám, giúp tổng thể chiếc xe thêm phần rắn rỏi. Xe cung cấp 9 lựa chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm 4 màu cơ bản (Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm, Xám) và 5 màu nâng cao (Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt, Hồng Phấn).

Nội thất tối giản tối ưu không gian sử dụng

Bên trong cabin, VinFast VF 3 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Điểm nhấn trung tâm khu vực táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đóng vai trò là giao diện điều khiển chính cho toàn bộ các tính năng trên xe. Vô-lăng dạng D-cut 2 chấu tích hợp cần số điện tử phía sau, giúp tối ưu không gian bệ trung tâm.

Không gian nội thất có kết cấu 2 hàng ghế với 4 vị trí ngồi bọc nỉ, ghế trước điều chỉnh cơ 4 hướng. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 36 lít và có thể mở rộng lên 285 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Các tiện nghi khác trên xe gồm hệ thống điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, dàn âm thanh 2 loa, cổng sạc USB Type-A cho hàng ghế sau và kết nối Wi-Fi. Xe cũng hỗ trợ nhiều tính năng thông minh qua ứng dụng di động như định vị xe từ xa, chế độ Cắm trại (Camp Mode), quản lý tài khoản và cập nhật phần mềm qua mạng.

Vận hành linh hoạt trong đô thị với hệ dẫn động cầu sau

VinFast VF 3 trang bị một mô-tơ điện đặt tại cầu sau (RWD), sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 100 km/h.

Bộ pin LFP trang bị trên xe có dung lượng 18,64 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10–70% dung lượng pin mất khoảng 36 phút, trong khi sạc thông thường mất khoảng 5 giờ. Phạm vi di chuyển này phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị như đi làm, đưa đón con nhỏ hoặc di chuyển cự ly ngắn.

Hệ thống an toàn vượt tầm phân khúc

Dù là dòng xe điện cỡ nhỏ giá rẻ, VinFast VF 3 vẫn được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như: túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (VSC/ESP), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA). Bên cạnh đó, xe còn có cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống khóa tự động khi di chuyển.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 3

Thông số VinFast VF 3 Số chỗ ngồi 4 Kích thước D x R x C (mm) 3.190 x 1.679 x 1.622 Chiều dài cơ sở (mm) 2.075 Khoảng sáng gầm (mm) 191 Kích thước mâm / lốp 175/75 R16 Động cơ Điện (Cầu sau - RWD) Công suất tối đa (mã lực) 43 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 110 Dung lượng pin (kWh) 18,64 (LFP) Tầm hoạt động (km) 210 Thời gian sạc nhanh (10-70%) 36 phút Thời gian sạc thường 5 giờ

Giá bán niêm yết và chi phí lăn bánh

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của VinFast VF 3 được cập nhật như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast VF 3 302 318 318 304

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên đã áp dụng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 18 triệu đồng) theo chương trình của hãng, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý.

Bên cạnh đó, VinFast chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025, tất cả xe bán ra đều kèm pin. Khách hàng sở hữu xe điện kèm pin được gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027. Đồng thời, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin được Chính phủ gia hạn đến hết ngày 28/02/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người tiêu dùng.