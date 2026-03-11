VinFast VF 3 Eco, Plus tháng 11/2026: Giá niêm yết từ 285 triệu, lăn bánh từ 287 triệu đồng Bảng giá VinFast VF 3 tháng 11/2026: bản Eco 285 triệu đồng, bản Plus 296 triệu đồng, kèm thông số, trang bị và chính sách miễn phí trước bạ đến 28/2/2027.

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện mini 4 chỗ của thương hiệu Việt, mở ra phân khúc xe điện cỡ nhỏ của hãng. Trong tháng 11/2026, bản Eco niêm yết 285 triệu đồng và bản Plus niêm yết 296 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 287 đến 312 triệu đồng tùy khu vực đăng ký.

Xe ra mắt tại triển lãm "VinFast - vì tương lai xanh" và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngày 8/5/2024, tại Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024 ở Hà Nội, hãng công bố giá và bắt đầu nhận đặt cọc. Sau 66 giờ, VinFast ghi nhận 27.649 đơn đăng ký.

Với kích thước nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận và khoảng sáng gầm cao, VF 3 được kỳ vọng thành mẫu xe ăn khách, tương tự VinFast Fadil trước đây.

Giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 3 tháng 11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của hai phiên bản VF 3 tại ba nhóm khu vực.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) VinFast VF 3 Eco 285 301 301 287 VinFast VF 3 Plus 296 312 312 298

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

VF 3 có 9 tùy chọn màu. Nhóm cơ bản gồm Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm và Xám. Nhóm nâng cao gồm Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn. Theo nguồn tin, các đối thủ cùng phân khúc gồm Wuling Hongguang Mini EV, Baojun Yep và Suzuki Hustler.

Chính sách pin và phí trước bạ ảnh hưởng thế nào đến chi phí sở hữu

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin, đến hết ngày 30/6/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ký ban hành ngày 1/3, Chính phủ kéo dài thêm 2 năm việc miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật chính của VinFast VF 3

Hạng mục VinFast VF 3 Số chỗ ngồi 4 Kích thước dài x rộng x cao (mm) 3.190 x 1.679 x 1.622 Chiều dài cơ sở (mm) 2.075 Khoảng sáng gầm (mm) 191 Bán kính vòng quay (mm) 8.100 Lốp, mâm 175/75 R16 Động cơ Môtơ điện, 43 mã lực Mô-men xoắn (Nm) 110 Hộp số, dẫn động 1 cấp, cầu sau (RWD) Chế độ lái Eco/Normal Tăng tốc 0–50 km/h Khoảng 5,3 giây Tốc độ tối đa (km/h) 100 Loại pin, dung lượng LFP, 18,64 kWh Tầm hoạt động (km) 210 Sạc thường 10–70% 5 giờ Sạc nhanh 10–70% 36 phút Màn hình giải trí 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto Điều hòa Chỉnh cơ, 1 vùng

Dáng vuông vức, chất off-road trong thân hình 3,19 m

VF 3 dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm. Mâm 16 inch và khoảng sáng gầm 191 mm là điểm khác biệt so với nhiều xe cỡ nhỏ. Xe lớn hơn Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, trục cơ sở 1.940 mm) ở mọi thông số, nhưng nhỏ hơn hatchback hạng A chạy xăng KIA Morning (3.595 x 1.595 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.400 mm).

Đầu xe có thanh nẹp mạ crôm vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm logo ở trung tâm. Hệ thống chiếu sáng phía trước được chia đôi bởi thanh nẹp này.

Thân xe nổi bật với mâm 5 chấu sơn đen bóng, vòm bánh đen thiết kế nổi khối và gương chiếu hậu vuông vức. Màu nóc xe đối lập với thân xe, tạo vẻ trẻ trung. Ở đuôi xe, điểm nhấn là dải kim loại hình chữ V cách điệu, cùng cản sau và khu vực quanh biển số sơn đen.

Cabin tối giản quanh màn hình trung tâm 10 inch

Khoang nội thất theo hướng tối giản nhưng có cá tính, với cửa gió điều hòa hai bên bảng táp-lô và vô-lăng D-cut 2 chấu. Màn hình 10 inch là nơi thao tác phần lớn tính năng trên xe.

Xe có 2 hàng ghế, 4 chỗ, ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng. Khi gập hàng ghế sau, thể tích khoang hành lý tăng từ 36 lít lên 285 lít.

Các trang bị đáng chú ý gồm cần số điện tử sau vô-lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A cho hàng ghế sau, 2 loa và gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Dù giá thấp, VF 3 vẫn có các tính năng thông minh như chế độ Cắm trại, dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch và danh bạ, cập nhật phần mềm và đặt dịch vụ hậu mãi.

Môtơ 43 mã lực, phù hợp nhu cầu di chuyển trong phố

VF 3 dùng một môtơ đặt ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Xe tăng tốc 0–50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Pin 18,64 kWh cho tầm hoạt động 210 km, và thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% khoảng 36 phút.

Với tầm hoạt động khoảng 200 km, VF 3 hướng đến người dùng chủ yếu đi trong thành phố. Xe có thể là phương tiện thứ hai của gia đình, phục vụ dạo phố,