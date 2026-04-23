VinFast VF 3 giảm giá đến 9% và miễn phí sạc 3 năm trong tháng 4 VinFast áp dụng loạt ưu đãi mạnh tay cho VF 3 bao gồm giảm trực tiếp 9% giá xe, hỗ trợ vay 0 đồng và miễn phí sạc pin tới 3 năm nhằm duy trì vị thế dẫn đầu doanh số.

Mẫu xe điện mini VinFast VF 3 tiếp tục duy trì sức hút lớn trên thị trường ô tô Việt với doanh số đạt 4.729 xe trong tháng 3/2026, tăng trưởng 108% so với tháng trước đó. Trong tháng 4/2026, VinFast triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt giúp giá lăn bánh của mẫu xe này thấp hơn mức niêm yết, đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho người dùng.

Chính sách ưu đãi kép và hỗ trợ tài chính linh hoạt

Hiện tại, VinFast VF 3 có giá niêm yết 302 triệu đồng cho bản Eco và 315 triệu đồng cho bản Plus. Tuy nhiên, khách hàng mua xe trong tháng 4 có thể nhận được mức giảm giá trực tiếp lên đến 9%, bao gồm 6% hỗ trợ giá và thêm 3% cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp, hãng cũng cung cấp giải pháp tài chính "Mua xe 0 đồng", cho phép khách hàng sở hữu xe mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Một lựa chọn khác là chương trình ưu đãi lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu tiên để thay thế cho mức giảm giá trực tiếp 6%.

Anh Nguyễn Xuân Lập, một khách hàng tại Hà Nội vừa sở hữu phiên bản VF 3 Plus, chia sẻ rằng tổng các khoản ưu đãi cộng với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện đã giúp giá lăn bánh thực tế tại Hà Nội thấp hơn giá niêm yết của hãng.

Tối ưu chi phí vận hành và bảo dưỡng

Một trong những điểm nhấn quan trọng thu hút người dùng trẻ là chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của VinFast. Theo đó, khách hàng mua xe trước ngày 10/02/2026 sẽ được hưởng quyền lợi sạc miễn phí trong vòng 3 năm. Với những xe mua sau thời điểm này, chính sách miễn phí sạc (tối đa 10 lần/tháng) vẫn được duy trì đến ngày 10/02/2029.

So với xe máy và các mẫu xe xăng cùng tầm giá, VinFast VF 3 thể hiện ưu thế vượt trội về chi phí sử dụng. Anh Nguyễn Đình Thắng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết chi phí di chuyển hàng tháng gần như bằng không nhờ chính sách sạc miễn phí, trong khi trước đây anh phải chi trả hàng trăm nghìn đồng tiền xăng cho xe máy.

Ngoài ra, cấu tạo động cơ điện đơn giản giúp chi phí bảo dưỡng của VF 3 thấp hơn đáng kể. Với chu kỳ bảo dưỡng dài lên tới 15.000 km hoặc 1 năm, mỗi lần bảo dưỡng định kỳ chỉ tiêu tốn khoảng 500.000 đồng. Tổng chi phí bảo dưỡng sau 3 năm sử dụng ước tính vào khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức 1-2 triệu đồng cho mỗi 5.000 km của các dòng xe xăng cỡ nhỏ.

Bảng giá và ưu đãi VinFast VF 3 tháng 4/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Ưu đãi tối đa Lệ phí trước bạ VF 3 Eco 302 9% 0% VF 3 Plus 315 9% 0%

Với việc giải quyết tốt bài toán chi phí đầu tư ban đầu và chi phí nuôi xe dài hạn, VinFast VF 3 được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh số thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026.