VinFast VF 3 tháng 3/2026: Ưu đãi 18 triệu đồng và chính sách mới VinFast VF 3 ghi nhận mức giá niêm yết 302 triệu đồng trong tháng 3/2026. Mẫu mini car điện Việt Nam hiện được ưu đãi 6% giá trị xe cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài.

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế gầm cao hiện đại và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này liên tục duy trì sức hút lớn kể từ khi ra mắt với hơn 27.600 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở cọc.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 3 tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, khách hàng mua VinFast VF 3 sẽ nhận được ưu đãi giảm 6% giá niêm yết theo chương trình của hãng, tương đương mức giảm khoảng 18 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá chi tiết:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 3 302 324 324 305

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của xe.

VinFast VF 3 là mẫu xe điện cỡ nhỏ ăn khách tại thị trường Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ và lệ phí trước bạ

Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/2/2027. Điều này giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe mới.

Bên cạnh đó, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài tới hết ngày 30/06/2027 đối với các chủ sở hữu xe điện kèm pin.

Ngoại thất cơ bắp và linh hoạt trong đô thị

VinFast VF 3 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm cùng khoảng sáng gầm xe đạt 191 mm. Những thông số này giúp xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị chật hẹp nhưng vẫn đảm bảo khả năng vượt địa hình nhẹ nhờ phong cách thiết kế SUV vuông vức.

Thiết kế ngoại thất vuông vức, khỏe khoắn mang đậm chất off-road của VF 3.

Xe được trang bị mâm kích thước 16 inch, lớn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Wuling Hongguang Mini EV. Hệ thống chiếu sáng trước sử dụng đèn Halogen, đi kèm các chi tiết ốp nhựa đen bóng ở vòm bánh xe và gương chiếu hậu, tạo nên vẻ ngoài sành điệu.

Nội thất tối giản và tiện nghi thông minh

Cabin của VF 3 được thiết kế theo triết lý tối giản để tối ưu không gian cho 4 vị trí ngồi. Điểm nhấn chính là màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe sử dụng cần số điện tử đặt sau vô-lăng, giúp không gian giữa hai ghế trước trở nên thoáng đãng hơn.

Nội thất tối giản hiện đại với các tính năng thông minh được tích hợp trên màn hình trung tâm.

Dù là dòng xe giá rẻ, VF 3 vẫn sở hữu nhiều tính năng thông minh như định vị xe từ xa, quản lý tài khoản, chế độ cắm trại và cập nhật phần mềm từ xa. Hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng dung tích khoang hành lý từ 36 lít lên 285 lít.

Thông số vận hành và an toàn

VinFast VF 3 được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau, sản sinh công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Thông số Giá trị Công suất môtơ điện 43 mã lực Mô-men xoắn cực đại 110 Nm Dung lượng pin 18,64 kWh Tầm hoạt động 210 km Thời gian sạc nhanh (10-70%) 36 phút

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản nhưng đầy đủ cho nhu cầu đi phố bao gồm: túi khí ghế lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Camera lùi và cảm biến lùi cũng là những trang bị tiêu chuẩn hỗ trợ người lái đỗ xe dễ dàng hơn.