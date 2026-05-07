VinFast VF 5 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 5 Cập nhật giá lăn bánh VinFast VF 5 tháng 5/2026 chỉ từ 531 triệu đồng. Mẫu SUV điện cỡ A này đang hưởng lợi từ chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

VinFast VF 5 hiện là mẫu SUV điện cỡ A chủ lực của hãng xe Việt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng như KIA Sonet hay Toyota Raize. Với lợi thế về chi phí vận hành và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, VF 5 tiếp tục duy trì sức hút lớn trong phân khúc xe đô thị năm 2026.

Bảng giá lăn bánh VinFast VF 5 cập nhật tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của VinFast VF 5 tại các khu vực. Đáng chú ý, khách hàng mua xe trong tháng này nhận được ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 31,7 triệu đồng) từ hãng.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 5 529 545 545 531

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Chính sách hỗ trợ và thay đổi về dịch vụ pin

Một điểm quan trọng mà người dùng cần lưu ý là VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng cho các chủ sở hữu ô tô điện kèm pin, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/02/2027. Điều này giúp giá lăn bánh của VF 5 tiệm cận sát với giá niêm yết, tạo ưu thế lớn so với xe xăng cùng tầm giá.

Ngoại thất trẻ trung và linh hoạt trong đô thị

Được thiết kế bởi hai studio danh tiếng Torino Design và Pininfarina, VinFast VF 5 sở hữu vóc dáng nhỏ gọn với chiều dài cơ sở 2.513 mm. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), cho phép xe di chuyển cực kỳ linh hoạt trong các khu vực dân cư đông đúc tại TP.HCM hay Hà Nội.

Phần đầu xe nổi bật với dải chrome tạo hình chữ V sải cánh ôm trọn logo VinFast. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha Halogen đặt thấp, kết hợp cùng dải đèn ban ngày LED. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình 5 chấu mạnh mẽ, đi kèm lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17.

Không gian nội thất tối giản, tập trung vào công nghệ

Khoang cabin của VF 5 được thiết kế theo triết lý tối giản. Điểm nhấn là bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Hệ thống điều hòa tích hợp màng lọc bụi mịn PM 2.5, đảm bảo chất lượng không khí trong xe.

Dù là mẫu xe cỡ nhỏ, VF 5 vẫn được tích hợp nhiều tiện ích thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, quản lý xe qua ứng dụng điện thoại, và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (FOTA). Toàn bộ ghế ngồi được bọc giả da với đường chỉ khâu tương phản, hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40 để tăng không gian chứa đồ.

Vận hành mạnh mẽ và thông số kỹ thuật chi tiết

VinFast VF 5 sử dụng mô-tơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, truyền động cầu trước. Bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh cung cấp tầm hoạt động hơn 300 km (chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 30 phút.

Thông số VinFast VF 5 Kiểu động cơ Điện Công suất tối đa 134 mã lực Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Dung lượng pin 37,23 kWh Tầm hoạt động >300 km (NEDC) Mâm xe Hợp kim 17 inch Hệ thống an toàn 6 túi khí, ADAS cơ bản

Về an toàn, xe được trang bị gói ADAS với các tính năng: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn như cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều có mặt đầy đủ.

Đánh giá chung

VinFast VF 5 là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có chi phí sử dụng thấp, thiết kế hiện đại và công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá 500 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc về phạm vi hoạt động 300 km nếu thường xuyên di chuyển đường dài và hạ tầng trạm sạc tại khu vực sinh sống.