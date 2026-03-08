VinFast VF 5 2026: Đánh giá chi tiết thông số, công nghệ và giá lăn bánh mới nhất VinFast VF 5 trang bị động cơ 134 mã lực, tầm hoạt động hơn 300 km cùng gói an toàn ADAS hiện đại trong phân khúc SUV cỡ A+ với giá niêm yết 529 triệu đồng.

VinFast VF 5 là mẫu SUV điện phân khúc A+ sở hữu thiết kế hiện đại từ Torino Design và Pininfarina, động cơ 134 mã lực cùng phạm vi hoạt động hơn 300 km cho mỗi lần sạc, tạo sức ép cạnh tranh trực tiếp lên các đối thủ xe xăng trong cùng tầm giá.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 5 cập nhật tháng 8/2026

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 5 được phân phối chính hãng với 1 phiên bản duy nhất. Xe cạnh tranh trực tiếp cùng các dòng SUV đô thị cỡ nhỏ chạy xăng như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi VinFast VF 5 529 545 545 531 Giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 31,7 triệu đồng)

Đáng chú ý, hãng xe Việt đã chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ người dùng, khách hàng sở hữu xe kèm pin được gia hạn chính sách miễn phí sạc thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ cũng kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027.

VinFast VF 5 sở hữu kiểu dáng SUV đô thị năng động với nhiều tùy chọn phối màu ngoại thất.

Thiết kế ngoại thất hiện đại phong cách Ý

VinFast VF 5 được tạo hình bởi hai studio thiết kế danh tiếng thế giới là Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), chiều dài cơ sở 2.513 mm và khoảng sáng gầm 182 mm, giúp xe di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Phần đầu xe nổi bật với dải mạ crom tạo hình cánh chim ôm trọn logo VinFast. Cụm đèn chiếu sáng halogen kích thước lớn được đặt thấp, kết hợp cùng cản trước ốp nhựa đen khỏe khoắn. Thân xe tạo điểm nhấn với thiết kế hai tông màu thể thao, đi kèm bộ mâm hợp kim 17 inch 5 chấu phối hai màu đối lập.

Thiết kế phần đầu xe VinFast VF 5 với dải trang trí hình cánh chim đặc trưng.

Khoang cabin tối giản và tích hợp nhiều công nghệ smart control

Nội thất VinFast VF 5 được thiết kế theo phong cách tối giản. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí 8 inch kết hợp hệ thống âm thanh 4 loa. Phía sau vô-lăng vát đáy thể thao là màn hình điện tử LCD 7 inch hiển thị đa thông tin vận hành.

Hệ thống ghế ngồi bọc giả da phối chỉ khâu tương phản, hàng ghế sau có khả năng gập tỉ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ. Xe trang bị điều hòa chỉnh cơ 1 vùng tích hợp màng lọc bụi mịn PM 2.5.

Khoang lái hiện đại với hai màn hình hiển thị điện tử trên VinFast VF 5.

Bên cạnh đó, VF 5 được trang bị nhiều tính năng thông minh như Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm từ xa, điều khiển thiết bị thông minh smart home, quản lý xe qua ứng dụng điện thoại và tự động chẩn đoán lỗi.

Vận hành mạnh mẽ với động cơ điện 134 mã lực

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 5 là mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 134 mã lực (100 kW) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Xe sử dụng bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Về khả năng sạc, mẫu SUV cỡ nhỏ này hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút.

Khối động cơ điện giúp VF 5 vận hành êm ái và tối ưu chi phí sử dụng.

Trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp, VinFast VF 5 còn sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Xe được trang bị camera lùi và cảm biến khoảng cách hỗ trợ đỗ xe an toàn.

Các tính năng an toàn đáng chú ý gồm có: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Đánh giá chung về VinFast VF 5

Nhìn chung, VinFast VF 5 sở hữu lợi thế lớn về thiết kế hiện đại, trang bị an toàn phong phú cùng chi phí vận hành tối ưu. Dù vẫn còn một số điểm cần cải thiện ở khoang nội thất như chưa có bệ tỉ tay trung tâm hay ghế chỉnh cơ, đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng di chuyển đô thị trong phân khúc SUV cỡ A+.