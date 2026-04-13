VinFast VF 5 2026: Giải mã sức hút mẫu SUV hạng A bán chạy nhất thị trường Với doanh số đạt 4.218 xe trong tháng 3/2026, VinFast VF 5 tiếp tục thống trị phân khúc A-SUV nhờ lợi thế về chi phí lăn bánh cực thấp và chính sách sạc pin miễn phí đến năm 2029.

Trong tháng 3/2026, VinFast VF 5 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc A-SUV và nằm trong nhóm những dòng xe có doanh số dẫn đầu thị trường Việt Nam. Thành công này đến từ sự kết hợp giữa giá lăn bánh hấp dẫn, chi phí vận hành tối ưu cùng các trang bị công nghệ vượt tầm phân khúc.

Chi phí sở hữu và chính sách tài chính đột phá

Với mức giá niêm yết 529 triệu đồng, VinFast VF 5 định vị ở khoảng giữa phân khúc SUV hạng A. Tuy nhiên, giá trị thực tế mà khách hàng nhận được lại tối ưu hơn nhờ loạt chính sách hỗ trợ. Cụ thể, người mua xe được hưởng ưu đãi trực tiếp 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, cộng thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong giai đoạn tháng 4/2026.

Đặc biệt, nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giá lăn bánh thực tế của VF 5 chỉ dao động từ 490 triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Sonet hay Toyota Raize, vốn thường yêu cầu mức chi phí trên 600 triệu đồng để có thể xuống đường.

Bên cạnh đó, VinFast còn áp dụng giải pháp tài chính cho vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Chính sách này giúp các gia đình trẻ hoặc người kinh doanh dịch vụ dễ dàng tiếp cận ô tô mà không gặp áp lực quá lớn về vốn ban đầu hay biến động lãi suất thả nổi.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn vượt tầm giá

Dù có mức giá cạnh tranh, VinFast VF 5 vẫn sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng. Xe được trang bị động cơ điện cho công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Đặc điểm của động cơ điện là mô-men xoắn đạt được ngay từ vòng tua đầu, giúp xe có sức bật dứt khoát và linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Thông số VinFast VF 5 Công suất tối đa 134 mã lực Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Hệ thống túi khí 6 túi khí Tính năng an toàn nổi bật Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang Công nghệ hỗ trợ Trợ lý ảo tiếng Việt

Về an toàn, VF 5 gây bất ngờ khi giữ lại những tính năng cao cấp thường bị lược bỏ trên các dòng xe xăng giá rẻ. Xe sở hữu 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của xe cũng được đánh giá cao về độ cứng vững, mang lại sự an tâm cho người sử dụng trên các hành trình xa.

Tối ưu chi phí vận hành và bảo dưỡng

Một trong những điểm yếu của xe xăng là chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ, vốn là thế mạnh tuyệt đối của VF 5. Theo chính sách hiện hành, chủ xe được miễn phí sạc pin tại trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (áp dụng theo quy định cho khách hàng cá nhân và chủ xe vận doanh).

Ngay cả khi kết thúc giai đoạn miễn phí, chi phí điện năng tiêu thụ ước tính chỉ khoảng 440 đồng/km, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe hạng A chạy xăng. Ngoài ra, do kết cấu xe điện đơn giản, mốc bảo dưỡng định kỳ của VF 5 là mỗi 15.000 km, dài gấp 3 lần xe xăng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho chủ sở hữu.

Anh Hoàng Cao Minh, một chủ xe tại Hà Nội, chia sẻ rằng chi phí bảo dưỡng định kỳ của VF 5 thậm chí còn rẻ hơn xe máy, với mốc bảo dưỡng đầu tiên chỉ tiêu tốn khoảng 400.000 đồng. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành xe 7 năm và bảo hành pin 8 năm, tạo nên sự đảm bảo lâu dài về kinh tế.

Kết thúc tháng 3/2026, với 4.218 xe bàn giao tới tay khách hàng (tăng 158% so với tháng 2), VinFast VF 5 tiếp tục chứng minh vị thế không có đối thủ trong phân khúc A-SUV tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa giá trị sử dụng thực tế và chính sách hậu mãi mạnh tay là chìa khóa giúp mẫu xe này duy trì sức hút bền bỉ.