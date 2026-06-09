VinFast VF 5: Cập nhật giá lăn bánh tháng 6/2026 và ưu đãi mới nhất Trong tháng 6/2026, VinFast VF 5 ghi nhận mức giảm giá trực tiếp gần 32 triệu đồng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài. Mẫu SUV điện cỡ A+ này hiện là lựa chọn tối ưu về chi phí vận hành và công nghệ an toàn trong phân khúc.

VinFast VF 5 là mẫu SUV điện cỡ A+ chiến lược, lần đầu ra mắt toàn cầu tại triển lãm CES 2022 (Las Vegas, Mỹ) và chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2022. Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và chi phí vận hành thấp, VF 5 nhanh chóng trở thành đối thủ nặng ký của các dòng xe xăng truyền thống như KIA Sonet hay Toyota Raize.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, khách hàng mua VinFast VF 5 được hưởng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết, tương đương khoảng 31,7 triệu đồng. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/Thành khác VinFast VF 5 529 545 545 531

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. VinFast cũng đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025, đồng thời gia hạn miễn phí sạc pin cho khách hàng sở hữu xe kèm pin đến hết tháng 06/2027.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 5

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về khả năng vận hành của mẫu xe này:

Thông số Chi tiết Kích thước D x R x C (mm) 3.965 x 1.720 x 1.580 Chiều dài cơ sở (mm) 2.513 Khoảng sáng gầm (mm) 182 Công suất động cơ điện 134 mã lực (100 kW) Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Dung lượng pin (Lithium) 37,23 kWh Tầm hoạt động (NEDC) >300 km Thời gian sạc nhanh (10-80%) 30 phút

Thiết kế ngoại thất linh hoạt và hiện đại

VinFast VF 5 là thành quả hợp tác giữa hai studio danh tiếng Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu những đường nét trẻ trung, kích thước gọn gàng giúp xoay sở linh hoạt trong môi trường đô thị. Đặc trưng thiết kế nằm ở dải chrome tạo hình chữ V lớn ôm trọn logo ở cả phần đầu và đuôi xe.

Bên cạnh đó, xe được trang bị mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu mạnh mẽ, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và tính năng cảnh báo điểm mù. Khách hàng có tới 16 lựa chọn màu ngoại thất, bao gồm các phối màu hai tông màu thời thượng.

Không gian nội thất tối giản, tích hợp công nghệ thông minh

Khoang cabin của VF 5 tuân theo triết lý tối giản với bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Mặc dù không hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, xe lại gây ấn tượng với hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, cho phép quản lý các thiết bị nhà thông minh (smart home) và cập nhật phần mềm từ xa.

Hệ thống ghế ngồi bọc giả da với đường chỉ khâu tương phản, hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống lọc bụi PM 2.5, giúp đảm bảo chất lượng không khí trong cabin.

Hệ thống an toàn vượt trội trong phân khúc

Điểm mạnh của VinFast VF 5 so với các đối thủ cùng tầm giá là gói công nghệ ADAS hiện đại. Các tính năng nổi bật bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TCS) và cảm biến áp suất lốp.

Nhìn chung, với mức giá lăn bánh cạnh tranh nhờ ưu đãi thuế và hãng, VinFast VF 5 tiếp tục là mẫu SUV điện đáng cân nhắc cho những người lần đầu sở hữu xe hoặc cần một phương tiện di chuyển đô thị kinh tế và thông minh.