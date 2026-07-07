VinFast VF 5: Mẫu SUV điện đô thị đáng mua nhất phân khúc A+ năm 2026 Cập nhật giá lăn bánh VinFast VF 5 chỉ từ 531 triệu đồng nhờ ưu đãi 6% và chính sách miễn lệ phí trước bạ. Mẫu xe điện cỡ nhỏ ghi điểm bởi công nghệ ADAS hiện đại và chi phí vận hành tối ưu.

VinFast VF 5 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe điện chiến lược tại thị trường Việt Nam. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ A+, VF 5 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue nhờ lợi thế về chi phí vận hành và công nghệ hỗ trợ lái.

Giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, khách hàng mua VinFast VF 5 nhận được nhiều đặc quyền tài chính quan trọng. Đáng chú ý nhất là chương trình giảm 6% giá niêm yết từ hãng, tương đương khoảng 31,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đã được gia hạn đến hết tháng 02/2027.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 5 529 545 545 531

Ngoài ra, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng cho các khách hàng đang sở hữu xe kèm pin, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Giá lăn bánh thực tế của VinFast VF 5 thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc nhờ ưu đãi thuế.

Thiết kế Torino Design tối ưu cho đô thị

VinFast VF 5 là thành quả hợp tác giữa hãng xe Việt và hai studio danh tiếng Torino Design và Pininfarina. Với kích thước tổng thể 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm, mẫu xe này sở hữu khả năng xoay xở linh hoạt trong các cung đường hẹp tại TP.HCM hay Hà Nội.

Phần đầu xe nổi bật với dải chrome tạo hình chữ V đặc trưng, ôm trọn logo thương hiệu. Dù không tích hợp dải LED như các dòng cao cấp VF 8 hay VF 9, thiết kế này vẫn mang lại nhận diện thương hiệu mạnh mẽ. Xe sử dụng cụm đèn pha Halogen kích thước lớn đặt thấp, kết hợp với các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô tạo vẻ khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV.

Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn giúp VF 5 dễ dàng di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Thân xe tạo điểm nhấn với mâm hợp kim 17 inch, tạo hình 5 chấu lớn phối hai tông màu. Khoảng sáng gầm xe đạt 182 mm, một thông số ấn tượng giúp xe tự tin vượt qua các địa hình không bằng phẳng hoặc khu vực ngập nước nhẹ.

Nội thất tối giản và công nghệ thông minh

Khoang cabin của VinFast VF 5 tuân theo triết lý tối giản nhưng hiện đại. Điểm nhấn là sự xuất hiện của hai màn hình điện tử: bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo VinFast, cho phép người dùng điều chỉnh điều hòa, hỏi đáp thông tin hoặc điều khiển các thiết bị smart home từ xa.

Không gian nội thất thiết kế theo hướng thực dụng với các màn hình hiển thị sắc nét.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc giả da với đường chỉ khâu tương phản. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ. Xe cũng được trang bị hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5, đảm bảo chất lượng không khí trong lành cho hành khách.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 5 sử dụng một môtơ điện đặt tại cầu trước, sản sinh công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển quãng đường hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Với bộ sạc nhanh DC, xe chỉ mất khoảng 30 phút để sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin.

Khối động cơ điện 100 kW cung cấp sức mạnh tức thời và vận hành êm ái.

Về mặt an toàn, VF 5 vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá nhờ gói hỗ trợ lái ADAS. Các tính năng tiêu biểu bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Ngoài ra, xe vẫn duy trì các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và cảm biến áp suất lốp.

Gói ADAS là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của VF 5 so với các dòng xe xăng hạng A.

Tổng kết

VinFast VF 5 là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời thượng, công nghệ an toàn thông minh và chi phí sử dụng cực thấp. Dù vẫn còn một số điểm cần cải thiện về công thái học nội thất như vị trí tẩu sạc hay thiếu bệ tỳ tay, nhưng với mức giá lăn bánh chỉ từ 531 triệu đồng cùng chính sách hậu mãi tốt, đây vẫn là mẫu SUV đô thị hàng đầu cho người dùng Việt trong năm 2026.