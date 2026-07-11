VinFast VF 5 tháng 11/2026: Giá niêm yết 496 triệu đồng, SUV điện cỡ A+ đi hơn 300 km/lần sạc VinFast VF 5 niêm yết 496 triệu đồng, lăn bánh 498–512 triệu đồng; môtơ 134 mã lực, pin 37,23 kWh, 6 túi khí và chính sách miễn phí trước bạ đến 28/2/2027.

VinFast VF 5 hiện chỉ có một phiên bản, giá niêm yết 496 triệu đồng. Theo bảng giá tháng 11/2026, giá lăn bánh tạm tính dao động từ 498 đến 512 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Đây là mẫu SUV điện cỡ A+ dùng môtơ 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, pin lithium 37,23 kWh và tầm hoạt động hơn 300 km theo chuẩn NEDC.

VF 5 ra mắt toàn cầu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022, diễn ra từ 05/01/2022 đến 08/01/2022 ở Las Vegas, Mỹ. Đến tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán xe tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản. Trong phân khúc, xe cạnh tranh với các mẫu chạy xăng như KIA Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue.

Xe có 16 màu ngoại thất, gồm 10 tùy chọn sơn hai tông màu. Nội thất có 3 lựa chọn: đen, đen pha xanh và đen pha cam.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của VinFast VF 5. Nguồn tin không ghi nhận chương trình ưu đãi riêng cho xe trong kỳ cập nhật này.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành khác (triệu đồng) VinFast VF 5 496 512 512 498

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá có thể thay đổi tùy khu vực và trang bị từng xe.

Về chính sách, VinFast đã dừng thuê pin ô tô và xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Hãng đồng thời gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Ngoài ra, Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2025 kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Dáng SUV nhỏ gọn từ Torino Design và Pininfarina

VF 5 do Torino Design và Pininfarina thực hiện. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.965 x 1.720 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm. Kích thước nhỏ gọn giúp xe xoay sở linh hoạt trên đường phố đông đúc.

Đầu xe giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của VinFast với dải crom hình chữ V trải rộng sang hai bên, ôm logo thương hiệu. Tuy nhiên, dải crom này không có đèn LED như VF 8 hay VF 9 ở phân khúc cao hơn.

Do là xe điện nên VF 5 không có lưới tản nhiệt. Cặp đèn pha halogen kích thước lớn đặt thấp ở hai bên. Các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô tạo vẻ khỏe khoắn của SUV, còn cản trước ốp nhựa đen bóng.

Thân xe phối hai màu trắng và cam, kèm các đường gân dập nổi. Xe dùng mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu, phối hai tông màu tương phản, đi cùng lốp Pirelli P-Zero 225/40R17. Cột C có đường viền đen chạy dài ra đuôi, tạo cảm giác thân xe dài hơn.

Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, phối hai tông màu và tích hợp đèn báo rẽ. Cổng sạc nằm ở hông phải xe. Tay nắm cửa đồng màu thân xe.

Đuôi xe có điểm nhấn là tạo hình cánh chim màu đỏ ôm logo VinFast. Cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn hậu đặt thấp. Cánh gió và ăng-ten vây cá cùng màu nóc xe, cản sau ốp nhựa đen bóng. Cốp mở cơ, thể tích vừa đủ cho những chuyến đi ngắn ngày.

Cabin tối giản với hai màn hình điện tử

Khoang cabin đồng điệu với bên ngoài, theo hướng tối giản nhưng hiện đại. Sau vô-lăng là màn hình LCD 7 inch hiển thị tốc độ và thông tin hỗ trợ lái, đặt nổi. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và kết hợp hệ th