VinFast VF 5 tháng 4/2026: Ưu đãi gần 32 triệu đồng và chi phí vận hành tối ưu VinFast cập nhật giá lăn bánh VF 5 chỉ từ 531 triệu đồng kèm chính sách miễn phí sạc pin đến năm 2027. SUV điện cỡ A nổi bật với công nghệ ADAS và thiết kế linh hoạt.

VinFast VF 5 duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết 529 triệu đồng. Trong tháng 4/2026, khách hàng mua xe nhận ngay ưu đãi giảm 6% giá niêm yết, tương đương khoảng 31,7 triệu đồng. Đây là mẫu SUV điện cỡ A chủ lực, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng cùng phân khúc bằng lợi thế về chi phí sử dụng và công nghệ an toàn.

Bảng giá lăn bánh VinFast VF 5 cập nhật tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho phiên bản VinFast VF 5 tại các khu vực chính trên cả nước:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 5 529 545 545 531

*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế. Đáng chú ý, Chính phủ đã kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết ngày 28/02/2027.

VinFast VF 5 sở hữu thiết kế hiện đại và linh hoạt cho đô thị

Chính sách pin và hạ tầng sạc

Kể từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin. Để hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 đối với các khách hàng đang sở hữu xe điện kèm pin. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho người dùng trong dài hạn.

Thiết kế ngoại thất tối giản và linh hoạt

VinFast VF 5 được chắp bút bởi hai studio danh tiếng Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm, tạo lợi thế lớn khi di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp.

Đầu xe VinFast VF 5 với tạo hình chữ V đặc trưng

Phần đầu xe nổi bật với dải chrome tạo hình chữ V trải rộng, ôm trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha halogen đặt thấp, kết hợp cùng dải đèn ban ngày LED. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình 5 chấu mạnh mẽ, đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17.

Không gian nội thất và công nghệ thông minh

Khoang cabin của VF 5 được thiết kế theo triết lý tối giản. Điểm nhấn là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Xe hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo, cho phép người dùng thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến hoặc quản lý thiết bị smart home ngay trên xe.

Nội thất VinFast VF 5 hướng tới sự tiện dụng với hai màn hình kỹ thuật số

Hệ thống điều hòa trên xe tích hợp màng lọc bụi mịn PM 2.5, đảm bảo chất lượng không khí trong xe. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da tổng hợp với đường chỉ khâu tương phản, hàng ghế sau có khả năng gập 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ.

Khả năng vận hành và an toàn vượt trội

VinFast VF 5 trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh cung cấp tầm hoạt động hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công suất tối đa 134 mã lực Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Dung lượng pin 37,23 kWh Quãng đường di chuyển >300 km (NEDC) Hệ thống an toàn ADAS, 6 túi khí, ABS, EBD, BA, VSC

Về an toàn, mẫu SUV điện này sở hữu gói công nghệ ADAS với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa. Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ phanh và cân bằng điện tử tiêu chuẩn.

VinFast VF 5 là lựa chọn xe điện tối ưu trong phân khúc hạng A

Với mức giá cạnh tranh và chi phí vận hành thấp, VinFast VF 5 tiếp tục là lựa chọn ưu tiên cho nhóm khách hàng đô thị đang tìm kiếm một mẫu xe hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.