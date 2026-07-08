VinFast VF 6 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật SUV điện cỡ B mới nhất Cập nhật bảng giá VinFast VF 6 tháng 7/2026 với ưu đãi 6% giá niêm yết và chính sách miễn lệ phí trước bạ. Đánh giá chi tiết khả năng vận hành và trang bị ADAS.

VinFast VF 6 là mẫu SUV điện chiến lược trong phân khúc gầm cao cỡ B, lần đầu xuất hiện tại triển lãm CES 2022 (Mỹ) trước khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023. Với thiết kế hiện đại từ các studio danh tiếng và lợi thế về chi phí vận hành, VF 6 hiện là đối thủ đáng gờm của Hyundai Creta, KIA Seltos và Toyota Corolla Cross.

VinFast VF 6 sở hữu thiết kế hiện đại và đậm chất khí động học

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 6 tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, VinFast tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi hấp dẫn để tăng sức cạnh tranh cho VF 6. Đáng chú ý nhất là mức giảm 6% giá niêm yết theo chương trình của hãng, tương đương khoảng 41–45 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 6 Eco 689 705 705 691 VinFast VF 6 Plus 745 761 761 747

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của xe.

Chính sách ưu đãi và hạ tầng trạm sạc

Từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin. Thay vào đó, hãng tập trung hỗ trợ khách hàng sở hữu xe kèm pin thông qua việc gia hạn miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027. Đặc biệt, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến ngày 28/02/2027, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe mới.

Thiết kế ngoại thất: Sự kết hợp giữa Pininfarina và Torino Design

Ngoại thất của VinFast VF 6 là thành quả hợp tác giữa hai studio lừng danh Pininfarina và Torino Design. Xe mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, ưu tiên tính khí động học với những đường nét bo tròn tinh tế. Điểm nhận diện đặc trưng nằm ở dải đèn LED tạo hình cánh chim bao trọn logo chữ V ở cả đầu và đuôi xe.

Hệ thống đèn chiếu sáng LED được đặt thấp tối ưu tầm nhìn

Thân xe VF 6 tạo ấn tượng chắc chắn với vòm bánh xe mở rộng sơn đen mờ. Phiên bản Plus được trang bị mâm 19 inch thiết kế 5 chấu thể thao, trong khi bản Eco sử dụng mâm 17 inch. Các chi tiết như tay nắm cửa và gương chiếu hậu cùng màu thân xe tạo nên sự đồng nhất về thị giác.

Không gian nội thất tối giản và tối ưu chiều dài cơ sở

Mặc dù có chiều dài tổng thể 4.238 mm – ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng VF 6 lại sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm. Điều này mang lại không gian để chân ở hàng ghế thứ hai rộng rãi hàng đầu phân khúc B-SUV. Khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản, loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống sau vô-lăng để thay thế bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Nội thất tối giản với màn hình trung tâm 12,9 inch hướng về người lái

Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch, tích hợp toàn bộ các chức năng điều khiển và giải trí. Vô-lăng dạng D-cut bọc da tích hợp các phím chức năng, trong khi cần số được thiết kế dạng nút bấm độc đáo nằm ngay dưới màn hình trung tâm.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 6 được trang bị một môtơ điện ở trục trước với hai mức công suất đầu ra. Bản Eco sản sinh 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, trong khi bản Plus đạt tới 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Cả hai đều sử dụng pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt là 399 km và 381 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Thông số VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Công suất (mã lực) 174 201 Mô-men xoắn (Nm) 250 310 Tầm hoạt động (km) 399 381 Thời gian sạc nhanh 10-70% 24,19 phút 24,19 phút

Về an toàn, phiên bản Plus vượt trội với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, kiểm soát đi giữa làn và nhận diện biển báo giao thông. Bản Eco cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Nhìn chung, VinFast VF 6 là lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao hiện đại, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp. Dù mạng lưới trạm sạc vẫn đang trong quá trình phủ rộng hơn, nhưng với các chính sách miễn phí sạc và miễn lệ phí trước bạ, VF 6 vẫn giữ vững vị thế là một trong những mẫu xe điện đáng mua nhất phân khúc B-SUV hiện nay.