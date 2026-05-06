VinFast VF 6 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 6 SUV điện VinFast VF 6 hiện có giá từ 689 triệu đồng trong tháng 6/2026, đi kèm ưu đãi giảm 6% giá niêm yết và chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

VinFast VF 6 là mẫu SUV điện phân khúc B được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2022) và chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023. Trong tháng 6/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh nhờ chính sách giá ổn định và các gói ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất cũng như quy định từ Chính phủ.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 6 tháng 6/2026

Hiện tại, VinFast VF 6 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus. Bên cạnh mức giá niêm yết cạnh tranh, khách hàng mua xe trong thời điểm này được hưởng ưu đãi giảm 6% giá trị xe, tương đương khoảng 41–45 triệu đồng tùy phiên bản. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027.

VinFast VF 6 sở hữu thiết kế hiện đại và trẻ trung.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi đặc biệt VinFast VF 6 Eco 689 705 705 Giảm 6% giá niêm yết VinFast VF 6 Plus 745 761 761 Giảm 6% giá niêm yết

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Về hiệu năng, cả hai phiên bản đều sử dụng môtơ điện đặt tại cầu trước nhưng có sự khác biệt về sức mạnh đầu ra. Cụ thể, bản Eco đạt công suất 174 mã lực, trong khi bản Plus mạnh mẽ hơn với 201 mã lực. Cả hai đều sử dụng bộ pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh do VinES sản xuất.

Pin 59,6 kWh cung cấp tầm hoạt động lên đến 399 km trên bản Eco.

Thông số VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Công suất (mã lực) 174 201 Mô-men xoắn (Nm) 250 310 Tầm hoạt động (km) 399 381 Mâm xe (inch) 17 19 Túi khí 4 8

Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ mất khoảng 24,19 phút, giúp tối ưu hóa thời gian cho người sử dụng trong các chuyến đi dài.

Thiết kế ngoại thất và không gian nội thất

Được chắp bút bởi Pininfarina và Torino Design, VF 6 mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại với dải LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Thân xe được tạo hình với nhiều đường nét bo tròn khí động học, kết hợp cùng mâm xe 5 chấu phối hai tông màu thể thao.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị tạo hình chữ V.

Bên trong cabin, VinFast áp dụng phong cách tối giản hóa. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch hướng về người lái. Đáng chú ý, xe không có bảng đồng hồ truyền thống sau vô-lăng mà thay thế bằng màn hình hiển thị kính lái HUD hoặc tích hợp vào màn hình chính.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm cỡ lớn và vô-lăng D-cut.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao

Bên cạnh các hệ thống an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA hay cân bằng điện tử, phiên bản VF 6 Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Các tính năng nổi bật bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ đỗ xe tự động. Đây là lợi thế lớn của VF 6 khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc B-SUV chạy xăng.

Hệ thống ADAS mang lại trải nghiệm lái an toàn và nhàn nhã hơn trên cao tốc.

Đánh giá chung

Nhìn chung, VinFast VF 6 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ B nhờ thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi nhất phân khúc và chi phí vận hành thấp. Mặc dù mạng lưới trạm sạc vẫn đang trong quá trình mở rộng, nhưng với chính sách miễn phí sạc pin đến giữa năm 2027 và ưu đãi thuế phí hiện hành, đây vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc cho người tiêu dùng hiện đại.