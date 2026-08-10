VinFast VF 6 Eco và Plus: Giá lăn bánh từ 646 triệu đồng cùng loạt trang bị vượt tầm phân khúc VinFast VF 6 có giá từ 646 triệu đồng, trang bị môtơ điện mạnh tới 201 mã lực, trục cơ sở 2.730 mm và hệ thống hỗ trợ lái ADAS dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B.

Phân khúc SUV đô thị cỡ B tại Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét khi VinFast VF 6 trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ động cơ đốt trong như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Được chắp bút bởi hai studio thiết kế danh tiếng Pininfarina và Torino Design, mẫu xe gầm cao thuần điện mang đến làn gió mới với ngôn ngữ tạo hình hiện đại cùng hàm lượng công nghệ phong phú.

Tại thị trường trong nước, VinFast VF 6 được phân phối với 2 phiên bản gồm Eco và Plus, đi kèm 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất (trắng, đen, bạc, đỏ, xanh blue) cùng 2 tông màu nội thất chủ đạo là nâu và đen.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 6

Hiện tại, mức giá khởi điểm của VinFast VF 6 được đánh giá là rất cạnh tranh trong phân khúc gầm cao đô thị cỡ B. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho từng phiên bản:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) VF 6 Eco 646 662 662 648 VF 6 Plus 699 715 715 701

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng từ hệ thống đại lý. Đáng chú ý, VinFast đã áp dụng chính sách kinh doanh xe kèm pin. Khách hàng sở hữu xe điện kèm pin được hưởng ưu đãi miễn phí sạc công cộng kéo dài đến hết ngày 30/06/2027. Đồng thời, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin tiếp tục có hiệu lực đến ngày 28/02/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh ban đầu cho người dùng.

Thiết kế ngoại thất đậm chất khí động học

VinFast VF 6 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Dù chiều dài tổng thể có phần gọn gàng hơn các đối thủ xe xăng cùng hạng, mẫu xe này lại vượt trội về chiều rộng và đặc biệt là chiều dài cơ sở đạt mức 2.730 mm – thông số tương đương nhiều dòng xe phân khúc trên. Khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trên các cung đường đô thị phức tạp.

Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim ôm trọn logo thương hiệu, có khả năng phát sáng đồng bộ. Toàn bộ cụm chiếu sáng trước công nghệ LED được hạ thấp vào hai hốc cản trước, kết hợp cảm biến radar đặt phía dưới biển số nhằm phục vụ các tính năng an toàn chủ động.

Thân xe mang những đường cong bo tròn mềm mại nhưng không kém phần khỏe khoắn nhờ vòm bánh xe ốp nhựa đen mờ. Phiên bản Eco sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, trong khi bản Plus được trang bị mâm phay bóng 19 inch 5 chấu thể thao. Đuôi xe tiếp tục duy trì dải đèn LED đỏ hình chữ V vươn dài sang hai bên hông hông, tích hợp cánh gió sau và ăng-ten vây cá mập.

Không gian nội thất tối giản và tối ưu tiện ích

Khoang lái của VinFast VF 6 được tinh giản theo xu hướng công nghệ hiện đại. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí 12,9 inch xoay nhẹ hướng về phía người lái, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto thông qua cổng USB. Cần số cơ truyền thống được thay thế hoàn toàn bằng hệ thống nút bấm điện tử đặt gọn gàng phía dưới cửa gió điều hòa.

Xe không bố trí bảng đồng hồ tốc độ truyền thống phía sau vô-lăng D-cut bọc da. Thay vào đó, toàn bộ thông số hành trình được tích hợp lên màn hình trung tâm kết hợp cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Xe trang bị điều hòa tự động (1 vùng trên bản Eco và 2 vùng trên bản Plus) cùng cửa gió độc lập cho hàng ghế thứ hai.

Nhờ lợi thế trục cơ sở lên đến 2.730 mm kết hợp cấu trúc sàn phẳng của nền tảng xe điện, không gian để chân của hàng ghế sau đạt độ rộng rãi hàng đầu phân khúc B. Cả hai hàng ghế đều có bệ tỳ tay trung tâm và sử dụng chất liệu bọc giả da cao cấp.

Khả năng vận hành và hệ thống pin

VinFast VF 6 được trang bị một môtơ điện đặt ở cầu trước. Khả năng vận hành được phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản cấu hình:

Phiên bản Eco: Công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Tầm hoạt động đạt khoảng 399 km sau mỗi lần sạc đầy.

Công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Tầm hoạt động đạt khoảng 399 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản Plus: Công suất tối đa đạt 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Quãng đường di chuyển đạt mức 381 km sau một lần sạc.

Cả hai biến thể đều dùng chung khối pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh do VinES phát triển, ứng dụng công nghệ cell pin hợp tác cùng Gotion. Về tốc độ nạp năng lượng, xe hỗ trợ chuẩn sạc nhanh cho phép hồi phục từ 10% lên 70% dung lượng pin trong 24,19 phút. Thời gian sạc chậm tiêu chuẩn xoay chiều (AC) từ 0% đến 100% mất khoảng 9 giờ với bộ sạc 7,2 kW hoặc 11 kW. Xe có hệ thống phanh tái sinh 2 cấp độ và hệ thống treo sau dạng thanh điều hướng đa điểm, mang lại trải nghiệm êm ái và đầm chắc.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái ADAS

Về phương diện an toàn chủ động, phiên bản Plus sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với danh mục tính năng phong phú: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, kiểm soát đi giữa làn, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và nhận diện biển báo giao thông.

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên VF 6 bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC/ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và camera 360 độ. Bản Eco được trang bị 4 túi khí trong khi bản Plus nâng cấp lên 8 túi khí.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 6

Thông số kỹ thuật VF 6 Eco VF 6 Plus Số chỗ ngồi 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.238 x 1.820 x 1.594 4.238 x 1.820 x 1.594 Chiều dài cơ sở (mm) 2.730 2.730 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 Kích thước mâm 17 inch 19 inch Công suất cực đại (mã lực) 174 201 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 250 310 Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Dung lượng pin (kWh) 59,6 59,6 Tầm hoạt động tối đa (km) 399 381 Thời gian sạc nhanh 10–70% 24,19 phút 24,19 phút Số túi khí 4 8 Hệ thống gói ADAS Cơ bản Nâng cao (Cấp độ 2)

Nhìn chung, VinFast VF 6 nổi bật nhờ không gian cabin rộng rãi, công suất động cơ vượt trội so với các mẫu SUV máy xăng cùng tầm giá và gói công nghệ ADAS hiện đại. Mặc dù phiên bản Eco bị lược bỏ một số trang bị hỗ trợ lái nâng cao so với bản Plus, VF 6 vẫn là phương án đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm phương tiện di chuyển kinh tế, tiện nghi và thân thiện với môi trường.