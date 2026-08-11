VinFast VF 6 Eco và Plus tháng 11/2026: Giá niêm yết từ 646 triệu, lăn bánh từ 648 triệu đồng Bản Eco niêm yết 646 triệu, bản Plus 699 triệu đồng; cả hai dùng pin 59,6 kWh, tầm hoạt động 399 km và 381 km, cùng thông số chi tiết đầy đủ hai phiên bản.

VinFast VF 6 là mẫu SUV điện cỡ B của VinFast, hiện có hai phiên bản Eco và Plus với giá niêm yết lần lượt 646 triệu đồng và 699 triệu đồng. Theo bảng giá tạm tính tháng 11/2026, giá lăn bánh bản Eco dao động 648–662 triệu đồng, bản Plus 701–715 triệu đồng tùy khu vực.

Bên cạnh mức giá, hai phiên bản còn khác nhau rõ rệt về công suất, số túi khí và gói hỗ trợ lái. Bài viết tổng hợp bảng giá, chính sách liên quan, thông số kỹ thuật và những điểm đáng chú ý của mẫu xe này.

Bảng giá VF 6 tháng 11/2026: Hai phiên bản chênh nhau 53 triệu đồng

Mức chênh giữa bản Eco và Plus theo giá niêm yết là 53 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội và TP.HCM bằng nhau, trong khi các tỉnh, thành phố khác thấp hơn 14 triệu đồng ở cả hai phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) VinFast VF 6 Eco 646 662 662 648 VinFast VF 6 Plus 699 715 715 701

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi trước bạ cần lưu ý

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin cho khách đang sở hữu ô tô điện kèm pin, tới hết ngày 30/06/2027.

Về phía chính sách nhà nước, Nghị định 51/2025/NĐ-CP ký ban hành ngày 1/3 kéo dài thêm 2 năm việc miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến hết 28/2/2027.

Định vị SUV điện cỡ B, đối đầu loạt xe xăng phổ biến

VF 6 lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 05/01/2022 đến 08/01/2022. Xe ra mắt khách hàng trong nước ngày 29/9/2023.

Mẫu xe được định vị ở phân khúc gầm cao cỡ B, cạnh tranh với Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008 hay Honda HR-V. Xe có các màu ngoại thất trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue; nội thất có hai tùy chọn màu nâu và đen.

Thông số kỹ thuật: Cùng pin 59,6 kWh, khác biệt ở công suất và tầm hoạt động