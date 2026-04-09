VinFast VF 6 tháng 4/2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Cập nhật bảng giá xe VinFast VF 6 với ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027. Mẫu SUV điện cỡ B ghi điểm nhờ hiệu suất vận hành mạnh mẽ và công nghệ ADAS hiện đại.

VinFast VF 6 là mẫu SUV thuần điện thuộc phân khúc gầm cao cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe động cơ đốt trong như Hyundai Creta, KIA Seltos và Toyota Corolla Cross. Sau hơn 2 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, VF 6 đã khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tối ưu của các studio danh tiếng và hệ thống vận hành vượt trội trong tầm giá.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 4/2026

Hiện tại, khách hàng mua VinFast VF 6 tiếp tục được hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, kéo dài đến hết ngày 28/02/2027. Bên cạnh đó, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025, giúp đơn giản hóa quá trình sở hữu xe cho người dùng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) Lăn bánh Tỉnh (tạm tính) VinFast VF 6 Eco 689 705 705 691 VinFast VF 6 Plus 745 761 761 747

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế. Hãng hiện có chương trình giảm 6% giá niêm yết (tương đương 41-45 triệu đồng tùy phiên bản).

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở đạt mức 2.730 mm, vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu.

Thông số VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Công suất môtơ điện 174 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 310 Nm Dung lượng pin 59,6 kWh 59,6 kWh Tầm hoạt động (NEDC) 399 km 381 km Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Mâm xe 17 inch 19 inch

Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion do VinES sản xuất, ứng dụng công nghệ cell pin từ Gotion. Thời gian sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ mất khoảng 24,19 phút, giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi tại các trạm sạc công cộng.

Thiết kế đậm chất khí động học từ Pininfarina và Torino Design

Ngoại thất của VinFast VF 6 là thành quả hợp tác giữa hai studio thiết kế hàng đầu thế giới. Đầu xe đặc trưng với dải LED hình cánh chim ôm trọn logo chữ V. Các đường nét trên thân xe được bo tròn tinh tế, kết hợp với vòm bánh xe mở rộng sơn đen mờ tạo vẻ hầm hố của một mẫu SUV thực thụ.

Đuôi xe duy trì tính nhận diện cao với dải LED đỏ trải rộng sang hai bên hông. Hệ thống camera 360 độ được tích hợp khéo léo dưới logo và gương chiếu hậu, hỗ trợ người lái quan sát tối ưu trong các không gian hẹp.

Không gian nội thất tối giản và hiện đại

Cabin của VF 6 được thiết kế theo triết lý tập trung vào người lái. Táp-lô được lược bỏ cụm đồng hồ truyền thống, thay vào đó là màn hình hiển thị thông tin lên kính lái (HUD) và màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch. Vô-lăng dạng D-cut thể thao tích hợp các nút điều khiển chức năng tiện dụng.

Hàng ghế thứ hai của xe được đánh giá có khoảng để chân rộng nhất phân khúc SUV cỡ B nhờ việc tối ưu hóa không gian của hệ thống truyền động điện. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp với hai tùy chọn màu sắc là nâu và đen.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái ADAS

VinFast trang bị cho VF 6 hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng thông minh. Phiên bản Plus sở hữu các công nghệ như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) và nhận diện biển báo giao thông.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS) và hệ thống camera 360 độ sắc nét. Phiên bản Plus được trang bị tới 8 túi khí, trong khi bản Eco sử dụng 4 túi khí.

Nhìn chung, VinFast VF 6 là lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV hiện đại, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp. Dù mạng lưới trạm sạc đang tiếp tục được mở rộng, ưu thế về hiệu suất và chính sách hậu mãi của VinFast vẫn là những điểm tựa vững chắc cho dòng xe này tại thị trường Việt Nam.