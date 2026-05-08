VinFast VF 6 tháng 5/2026: Giá lăn bánh hấp dẫn nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ Cập nhật giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 5/2026 với ưu đãi giảm 6% giá niêm yết và chính sách miễn phí sạc pin kéo dài, cùng lộ trình miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027.

VinFast VF 6 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV điện cỡ B với chính sách giá và ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5/2026. Mẫu xe này không chỉ thu hút bởi thiết kế hiện đại từ các studio danh tiếng mà còn nhờ chi phí vận hành tối ưu và các hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Chính phủ cũng như hãng xe Việt.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 6 tháng 5/2026

Hiện tại, VinFast VF 6 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus. Nhờ Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/02/2027, giúp giá lăn bánh thực tế không chênh lệch quá nhiều so với giá niêm yết.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 6 Eco 689 705 705 691 VinFast VF 6 Plus 745 761 761 747

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các loại thuế phí cơ bản nhưng chưa trừ các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý.

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ người dùng

Trong tháng 5/2026, khách hàng mua VinFast VF 6 sẽ nhận được ưu đãi giảm 6% giá niêm yết theo chương trình của hãng, tương đương mức giảm từ 41–45 triệu đồng tùy phiên bản. Đáng chú ý, mặc dù VinFast đã dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025, hãng vẫn hỗ trợ khách hàng sở hữu xe kèm pin bằng cách gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm cùng chiều dài cơ sở 2.730 mm, lớn hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc B-SUV. Xe được trang bị pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh cho cả hai phiên bản.

Thông số VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Công suất tối đa 174 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 310 Nm Tầm hoạt động (WLTP) 399 km 381 km Mâm xe 17 inch 19 inch Thời gian sạc nhanh (10–70%) 24,19 phút 24,19 phút

Ngôn ngữ thiết kế hiện đại và nội thất tối giản

Được chắp bút bởi Pininfarina và Torino Design, VF 6 mang phong cách khí động học với dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng. Thân xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp với vòm bánh xe mở rộng sơn đen mờ tạo vẻ hầm hố của một chiếc SUV thực thụ.

Bên trong cabin, VinFast áp dụng triết lý tối giản khi loại bỏ đồng hồ tốc độ truyền thống sau vô-lăng, thay vào đó là màn hình hiển thị thông tin lên kính lái (HUD) và màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch hướng về người lái. Không gian nội thất được đánh giá rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ chiều dài cơ sở lớn và thiết kế sàn phẳng của xe điện.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao

Cả hai phiên bản đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, và kiểm soát lực kéo TCS. Riêng bản Plus sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đỗ xe tự động. Hệ thống túi khí trên bản Plus cũng vượt trội với 8 vị trí so với 4 túi khí trên bản Eco.

Nhìn chung, VinFast VF 6 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị thông minh, chi phí lăn bánh hợp lý và trải nghiệm vận hành hiện đại. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý về phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc để có lộ trình di chuyển phù hợp.