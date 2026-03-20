VinFast VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9: Quản lý xe thông minh qua ứng dụng VF Connect Hệ thống VF Connect giúp chủ xe VinFast dễ dàng tìm kiếm vị trí, điều khiển điều hòa và nhận cảnh báo an ninh ngay trên điện thoại, mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội.

Hệ thống VF Connect biến các dòng xe điện VinFast như VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 thành những thiết bị thông minh luôn trực tuyến. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể chủ động theo dõi, quản lý và bảo vệ phương tiện mọi lúc, mọi nơi một cách tức thì.

Quản lý và giám sát xe từ xa: Giải pháp cho 'hội não cá vàng'

Tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) giải quyết triệt để tình trạng chủ xe quên vị trí đỗ trong các hầm chung cư hay trung tâm thương mại đông đúc. Thay vì phải đi tìm thủ công, người dùng chỉ cần một thao tác chạm trên ứng dụng VinFast để kích hoạt nháy đèn hoặc phát còi, giúp xe tự 'lên tiếng' để nhận diện.

Bên cạnh đó, chủ xe có thể kiểm tra nhanh các thông số kỹ thuật như mức pin, áp suất lốp hay nhiệt độ khoang xe ngay trên điện thoại mà không cần trực tiếp ra xe. Khả năng này giúp người lái chuẩn bị tốt hơn cho mọi hành trình chỉ trong vài giây.

Tiện ích vượt trội với tính năng bật điều hòa từ xa

Một trong những điểm nhấn của VF Connect là khả năng điều khiển các tính năng cơ bản của xe từ xa. Đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Việt Nam, chủ xe có thể bật điều hòa trước 5–10 phút để làm mát khoang cabin trước khi bước vào. Ngoài ra, việc khóa hoặc mở cửa xe cũng được thực hiện dễ dàng qua ứng dụng, giúp xử lý nhanh các tình huống lỡ quên khóa cửa khi gửi xe tại bãi.

Lớp bảo vệ an ninh thông minh với tính năng Theft Alert

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, VF Connect còn đóng vai trò như một trợ lý an ninh thầm lặng. Tính năng Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) sẽ ngay lập tức gửi thông báo về điện thoại nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như xe bị rung lắc, có tác động ngoại lực, cửa bị mở trái phép hoặc xe di chuyển khỏi vị trí đỗ ban đầu.

Nhờ đặc trưng của xe điện vận hành trên nền tảng phần mềm, các tính năng của VF Connect có khả năng cập nhật từ xa (OTA). Điều này cho phép VinFast liên tục tối ưu hóa thuật toán cảnh báo và bổ sung thêm các tiện ích mới trong tương lai mà không cần chủ xe phải đưa xe đến xưởng dịch vụ.

Chi tiết các gói dịch vụ VF Connect

Hiện tại, các tính năng này đang được cung cấp miễn phí cho một nhóm khách hàng dùng thử. Dự kiến từ ngày 1/4/2026, các tính năng sẽ chính thức nằm trong các gói dịch vụ trả phí với mức giá linh hoạt:

Gói dịch vụ Chi phí (đồng/năm) VF Connect Pro 799.000 VF Connect Premium 1,299 triệu VF Connect Prime 1,599 triệu

Với khả năng kết nối 24/7 và hệ thống tính năng không ngừng hoàn thiện, VF Connect không chỉ nâng cao tính an toàn mà còn định nghĩa lại cách người dùng tương tác với phương tiện trong kỷ nguyên xe điện thông minh.