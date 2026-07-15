VinFast VF 7 2026: SUV điện mạnh nhất phân khúc ưu đãi lăn bánh tới 58 triệu đồng VinFast VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C với chính sách ưu đãi 6% giá niêm yết cùng lợi thế miễn phí trước bạ kéo dài đến năm 2027. Mẫu xe gây ấn tượng bởi thiết kế Italy và hiệu năng vận hành vượt trội lên tới 349 mã lực.

VinFast VF 7 đang trở thành tâm điểm trong phân khúc SUV cỡ C khi kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế tương lai và hiệu năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 7/2026, mẫu xe này nhận được sự quan tâm lớn nhờ chính sách ưu đãi trực tiếp từ hãng và các quy định hỗ trợ lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giúp chi phí lăn bánh trở nên tối ưu hơn đáng kể.

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 7 tháng 7/2026

Hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết cho khách hàng mua xe, tương đương mức giảm từ 47 đến 58 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/02/2027, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí lớn khi đăng ký xe.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi VinFast VF 7 Eco 789 805 805 Giảm 6% giá niêm yết VinFast VF 7 Plus 949 965 965 Giảm 6% giá niêm yết VinFast VF 7 Plus (trần kính) 969 985 985 Giảm 6% giá niêm yết

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế mang hơi thở tương lai từ Torino Design

VinFast VF 7 được chắp bút bởi studio danh tiếng Torino Design (Italy) với ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng". Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Dù chiều dài tổng thể ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng VF 7 lại sở hữu chiều rộng nhỉnh hơn và trục cơ sở đạt tới 2.840 mm, tạo tiền đề cho một không gian nội thất rộng rãi.

Phần đầu xe vẫn duy trì nhận diện thương hiệu với dải LED hình chữ V đặc trưng, có khả năng phát sáng ấn tượng. Cụm đèn pha LED projector được đặt thấp trong khối hình thang góc cạnh, kết hợp cùng nắp ca-pô có các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean).

Thân xe gây ấn tượng với mâm xe kích thước lên tới 20 inch trên bản Plus, đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero hiệu suất cao. Tay nắm cửa dạng ẩn không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu khí động học. Đuôi xe hoàn thiện vẻ cá tính bằng dải LED chữ V kéo dài và cản sau sơn đen hầm hố.

Nội thất tối giản và không gian công nghệ

Khoang cabin của VinFast VF 7 đi theo xu hướng tối giản hóa nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch đặt nghiêng về phía người lái. Xe loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống, thay vào đó là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) hiện đại.

Nội thất có 2 tùy chọn màu sắc là đen và be (màu be dành riêng cho bản Plus). Các ghế ngồi được bọc da cao cấp, phối hai tông màu tinh tế. Trên phiên bản Plus, cửa sổ trời toàn cảnh giúp không gian bên trong thêm phần thoáng đãng và cao cấp.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

VinFast VF 7 Plus hiện là mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV cỡ C với hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD), sản sinh công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Trong khi đó, bản Eco sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.

Thông số VinFast VF 7 Eco VinFast VF 7 Plus Công suất (mã lực) 174 349 Mô-men xoắn (Nm) 250 500 Dung lượng pin (kWh) 59,6 75,3 Tầm hoạt động (km) 375 431 Tăng tốc 0–100 km/h (s) 10,0 - 11,0 5,8

Về an toàn, phiên bản Plus được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ. Cả hai phiên bản đều tích hợp trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, mang lại trải nghiệm sử dụng thông minh và thuận tiện.

Nhìn chung, với thiết kế đột phá, hiệu năng dẫn đầu phân khúc và những ưu đãi về giá lăn bánh trong năm 2026, VinFast VF 7 đang là lựa chọn SUV điện sáng giá cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt và công nghệ hiện đại.