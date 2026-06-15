VinFast VF 7 cập nhật giá lăn bánh tháng 6/2026: Ưu đãi tới 58 triệu đồng VinFast VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế SUV thuần điện cỡ C với chính sách giảm giá 6% niêm yết, miễn lệ phí trước bạ và hỗ trợ sạc pin miễn phí đến năm 2027.

VinFast VF 7, mẫu SUV điện cỡ C từng được vinh danh là "Xe gầm cao cỡ C của năm 2024", hiện là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất trong phân khúc xe xanh tại Việt Nam. Bước sang tháng 6/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút nhờ các chính sách ưu đãi tài chính mạnh mẽ và hạ tầng sạc pin không ngừng mở rộng.

VinFast VF 7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương lai, là mảnh ghép quan trọng trong dải sản phẩm xe điện của hãng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 7 tháng 6/2026

Dưới đây là bảng giá cập nhật cho các phiên bản VinFast VF 7, bao gồm chính sách ưu đãi giảm 6% giá niêm yết từ hãng (tương đương khoảng 47–58 triệu đồng tùy phiên bản):

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VNĐ) VF 7 Eco 789 805 805 791 VF 7 Plus 949 965 965 951 VF 7 Plus (Trần kính) 969 985 985 971

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Chính sách pin và ưu đãi đặc quyền cho chủ xe điện

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài tới hết ngày 30/06/2027. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.

Ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng"

Được chắp bút bởi Torino Design (Italy), VinFast VF 7 mang phong cách hiện đại và tối ưu khí động học. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm), cùng trục cơ sở đạt 2.840 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V đặc trưng. Cụm đèn pha LED projector được đặt thấp trong khối hình thang góc cạnh, tạo vẻ ngoài cơ bắp. Thân xe gây ấn tượng với mâm 20 inch đa chấu kết hợp cùng lốp Pirelli P-Zero hiệu suất cao và tay nắm cửa dạng ẩn giúp giảm lực cản gió.

Nội thất tối giản và tiện nghi cao cấp

Cabin của VF 7 đi theo triết lý tối giản nhưng sang trọng. Mọi chức năng điều khiển tập trung vào màn hình cảm ứng 12,9 inch xoay về phía người lái. Phiên bản Plus sở hữu ghế da cao cấp, thông gió ghế lái và ghế phụ, cùng tùy chọn trần kính toàn cảnh mang lại cảm giác thoáng đãng.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 7 Plus là mẫu xe mạnh mẽ nhất phân khúc với hai mô-tơ điện, tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cho phép tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) và pin 75,3 kWh với tầm hoạt động 431 km (chuẩn WLTP).

Về an toàn, phiên bản Plus được trang bị hệ thống 8 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp (AEB) và camera 360 độ. Cả hai phiên bản đều tích hợp trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, hiệu suất vận hành mạnh mẽ và các chính sách ưu đãi thiết thực, VinFast VF 7 tiếp tục là đối thủ đáng gờm đối với các mẫu xe xăng truyền thống như Mazda CX-5 hay Honda CR-V trong thị trường xe SUV-C tại Việt Nam.