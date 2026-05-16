VinFast VF 7: Chi phí bảo dưỡng chỉ 350.000 đồng sau 25.000 km lăn bánh Chủ xe VinFast VF 7 tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí vận hành so với xe xăng nhờ đặc quyền sạc pin miễn phí và định mức bảo dưỡng thấp kỷ lục trong phân khúc C-SUV.

Trong khi chi phí nhiên liệu và bảo trì định kỳ thường là rào cản lớn đối với người sử dụng ô tô truyền thống, xe điện đang chứng minh lợi thế vượt trội về bài toán kinh tế. Ghi nhận thực tế từ những người sở hữu VinFast VF 7 cho thấy mức chi phí vận hành thấp đến mức gây bất ngờ, ngay cả với những khách hàng đã có kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm.

Tối ưu chi phí bảo dưỡng và vận hành thực tế

Anh Lại Quang Anh (Hà Nội), chủ sở hữu chiếc VinFast VF 7 Plus, cho biết sau gần 2 năm sử dụng với quãng đường di chuyển khoảng 25.000 km, tổng chi phí bảo dưỡng của xe chỉ dừng lại ở mức 350.000 đồng. Theo tính toán của anh, nếu sử dụng một mẫu xe xăng cùng phân khúc, số tiền phải bỏ ra cho nhiên liệu và bảo trì định kỳ sau cùng quãng đường có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sở dĩ có sự chênh lệch lớn này là do cấu tạo xe điện đơn giản hơn, không yêu cầu thay dầu máy, lọc dầu hay các chi tiết truyền động phức tạp sau mỗi 5.000 km. Bên cạnh đó, các dòng xe xăng đối thủ thường tiêu tốn khoảng 1-2 triệu đồng cho mỗi mốc bảo dưỡng nhỏ và từ 2-3 triệu đồng cho các mốc bảo dưỡng lớn.

Hạng mục (Dự tính 3 năm/25.000 km) VinFast VF 7 Mazda CX-5 Hyundai Tucson Chi phí bảo dưỡng (VND) 350.000 ~15.000.000 ~20.000.000 Chi phí nhiên liệu/năng lượng (VND) ~0 (Ưu đãi sạc) ~90.000.000 ~95.000.000

Đặc quyền sạc pin và tiện ích vượt trội

Một trong những yếu tố quan trọng giúp chủ xe VinFast VF 7 "miễn nhiễm" với biến động giá xăng dầu là chính sách sạc pin miễn phí (tối đa 10 lần/tháng) kéo dài đến năm 2029. Anh Quang Anh chia sẻ rằng trong khoảng 1.000 ngày đầu tiên sở hữu, chi phí năng lượng gần như bằng không. Hơn nữa, xe điện còn cho phép duy trì hệ thống điều hòa trong thời gian dài khi dừng đỗ mà không gây tốn kém hay phát thải khí độc hại như xe động cơ đốt trong.

Giá lăn bánh và khả năng tiếp cận thị trường

Không chỉ tiết kiệm khi vận hành, giá lăn bánh của VinFast VF 7 cũng trở nên cạnh tranh hơn nhờ các chương trình ưu đãi chuyển đổi. Anh Hoàng Đức Tú (TP.HCM) cho biết nhờ chính sách ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 3% từ chương trình thu cũ đổi mới, chiếc xe của anh có giá lăn bánh thực tế chỉ hơn 808 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết 889 triệu đồng.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, trải nghiệm vận hành của VinFast VF 7 cũng được đánh giá cao. Với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và hiệu suất động cơ mạnh mẽ, mẫu xe này cung cấp cảm giác lái tương đương với các dòng xe xăng ở phân khúc cao cấp hơn có giá trên 1 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa chi phí vận hành tiệm cận mức 0 đồng và công nghệ hiện đại đang giúp VF 7 củng cố vị thế trong thị trường xe điện tại Việt Nam.