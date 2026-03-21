VinFast VF 7: Chi tiết giá lăn bánh kèm ưu đãi tháng 3/2026 và thông số kỹ thuật Mẫu SUV điện cỡ C VinFast VF 7 hiện có mức giá khởi điểm từ 789 triệu đồng, đi kèm chính sách ưu đãi 6% giá niêm yết và miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

VinFast VF 7 là mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc SUV cỡ C, đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái xe xanh của hãng xe Việt. Từng được vinh danh là "Xe gầm cao cỡ C của năm 2024", VF 7 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng truyền thống như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Mitsubishi Outlander nhờ lợi thế về công nghệ và chi phí vận hành.

Bảng giá lăn bánh và ưu đãi VinFast VF 7 tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, VinFast áp dụng chương trình giảm 6% giá niêm yết, tương đương mức hỗ trợ từ 47 đến 58 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 7 Eco 789 805 805 791 VinFast VF 7 Plus 949 965 965 951 VinFast VF 7 Plus (Trần kính) 969 985 985 971

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến ngày 28/2/2027.

Cập nhật chính sách pin và trạm sạc

Kể từ ngày 1/3/2025, VinFast chính thức dừng chính sách thuê pin cho ô tô điện. Nhằm hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 đối với các khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ Vũ trụ phi đối xứng

VinFast VF 7 được thiết kế bởi Torino Design (Italy) theo ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng". Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm), trục cơ sở đạt 2.840 mm. Dù có chiều dài ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc, VF 7 lại sở hữu chiều rộng nhỉnh hơn, tạo vẻ ngoài bề thế.

Phần đầu xe gây ấn tượng với dải LED ban ngày hình chữ V đặc trưng. Phiên bản Plus sử dụng mâm kích thước 20 inch kết hợp lốp Pirelli P-Zero, trong khi bản Eco dùng mâm 19 inch. Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn hiện đại, tối ưu tính khí động học.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi

Khoang cabin của VF 7 đi theo hướng tối giản, tập trung vào người lái. Điểm nhấn chính là màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hướng về phía tài xế. Xe không sử dụng đồng hồ hiển thị truyền thống mà thay bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí PM 1.0, gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống âm thanh 8 loa. Phiên bản Plus có thêm tùy chọn trần kính toàn cảnh sang trọng.

Thông số vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 7 Plus là mẫu xe mạnh nhất phân khúc với hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Bản Eco sử dụng một mô-tơ điện công suất 174 mã lực.

Thông số VinFast VF 7 Eco VinFast VF 7 Plus Dung lượng pin (kWh) 59,6 75,3 Quãng đường di chuyển (km) 375 431 (WLTP) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) 2 cầu toàn thời gian (AWD) Hệ thống ADAS Cơ bản Nâng cao

Về an toàn, phiên bản Plus sở hữu gói ADAS nâng cao bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, cảnh báo va chạm phía trước/sau và camera 360 độ. Cả hai phiên bản đều tích hợp trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền.