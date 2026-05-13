VinFast VF 7: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật tháng 5/2026 VinFast VF 7 duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế tương lai, hiệu năng vượt trội và chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

VinFast VF 7 là mẫu SUV điện cỡ C được định vị trở thành sản phẩm chiến lược của hãng xe Việt Nam. Ra mắt lần đầu tại triển lãm CES 2022 (Mỹ), VF 7 đã nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ ngôn ngữ thiết kế đột phá và trang bị công nghệ hiện đại, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng truyền thống.

VinFast VF 7 sở hữu thiết kế đậm chất tương lai

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 7 mới nhất

Tháng 5/2026, giá xe VinFast VF 7 tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và hãng xe. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027. Ngoài ra, người mua còn nhận được ưu đãi giảm 6% giá niêm yết từ nhà sản xuất.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) VF 7 Eco 789 805 805 VF 7 Plus 949 965 965 VF 7 Plus (Trần kính) 969 985 985

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ Vũ trụ phi đối xứng

Được chắp bút bởi Torino Design, VinFast VF 7 mang phong cách thiết kế đặc trưng với dải đèn LED hình chữ V trải rộng toàn chiều rộng xe. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, mẫu xe này cung cấp không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Cụm đèn LED đặc trưng của VinFast trên VF 7

Thân xe sở hữu những đường dập nổi cơ bắp kết hợp với tay nắm cửa dạng ẩn, giúp tối ưu tính khí động học. Phiên bản Plus được trang bị mâm xe 20 inch đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero cao cấp, tăng cường khả năng bám đường và tính thẩm mỹ thể thao.

Nội thất tối giản và công nghệ hiện đại

Khoang cabin của VF 7 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch xoay nhẹ về phía người lái. Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị qua màn hình HUD trên kính lái, giúp tài xế tập trung hơn khi di chuyển.

Khoang lái tối giản hướng về phía người dùng

Hệ thống điều hòa trên xe tích hợp kiểm soát chất lượng không khí và lọc Combi PM 1.0, đảm bảo môi trường trong lành cho hành khách. Phiên bản Plus còn sở hữu tùy chọn trần kính toàn cảnh, mang lại cảm giác thoáng đạt vượt trội.

Hiệu năng vận hành và an toàn

VinFast VF 7 Plus là mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV-C với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), công suất tối đa đạt 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Trong khi đó, bản Eco sở hữu một môtơ điện công suất 174 mã lực, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Về an toàn, VF 7 được trang bị tới 8 túi khí (bản Plus) và gói công nghệ ADAS nâng cao. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp và camera 360 độ. Trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền cũng là điểm cộng lớn giúp người dùng tương tác với xe một cách tự nhiên và thuận tiện.