VinFast VF 7 Eco và Plus tháng 11/2026: Giá từ 740 triệu đồng, bản AWD mạnh nhất phân khúc VinFast VF 7 có giá niêm yết 740–850 triệu đồng, lăn bánh từ 742 triệu đồng; bản Plus hai mô-tơ đạt 500 Nm, quãng đường 431 km theo WLTP, miễn phí trước bạ.

Tại thời điểm tháng 11/2026, VinFast VF 7 có giá niêm yết từ 740 triệu đồng (bản Eco) đến 850 triệu đồng (bản Plus trần kính toàn cảnh). Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 742 triệu đồng ở các tỉnh, thành khác ngoài Hà Nội và TP.HCM. Mẫu SUV điện cỡ C này có hai cấu hình: Eco một mô-tơ dẫn động cầu trước và Plus hai mô-tơ dẫn động hai cầu.

VF 7 ra mắt toàn cầu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 (Las Vegas, Mỹ), với tên cũ là VF e34P. Mẫu xe này góp phần hoàn thiện chuỗi sản phẩm “xanh” của VinFast. Tháng 11/2023, xe chính thức bán tại Việt Nam với 2 phiên bản và sau đó được báo điện tử VnExpress vinh danh là xe gầm cao cỡ C của năm 2024.

VF 7 thuộc phân khúc SUV-C, cạnh tranh với các mẫu xe xăng như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Mitsubishi Outlander. Xe có 6 màu ngoại thất: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean). Nội thất có hai tùy chọn là đen và be, trong đó màu be chỉ có trên bản Plus.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành khác (triệu đồng) VF 7 Eco 740 756 756 742 VF 7 Plus 830 846 846 832 VF 7 Plus (trần kính toàn cảnh) 850 866 866 852

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Về chính sách, VinFast đã dừng cho thuê pin ô tô và xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Hãng đồng thời gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, đến hết ngày 30/06/2027. Ngoài ra, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2025, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn toàn bộ phí trước bạ đến 28/2/2027.

Ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng” từ Torino Design

VF 7 do xưởng thiết kế Torino Design (Italy) thực hiện theo ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng”, hướng đến sự cá tính, hiện đại và tối ưu khí động học. Xe dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635 mm, trục cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 190 mm.

So với Honda CR-V (4.623 x 1.855 x 1.679 mm), Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm) và Mazda CX-5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm), VF 7 ngắn và thấp hơn, song có chiều rộng lớn hơn cả ba mẫu này.

Đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày hình chữ V kích thước lớn trải rộng sang hai bên, cụm đèn pha LED projector đặt thấp trong khối hình thang góc cạnh và nắp ca-pô có nhiều đường gân dập nổi. Xe không có lưới tản nhiệt như đa số xe điện hiện nay. Thay vào đó là hai thanh mạ crom hình chữ L ngược đối xứng, đặt phía trên cản trước đen bóng.

Thân xe tiếp tục có nhiều đường gân dập nổi. Mâm đa chấu 20 inch được bọc lốp Pirelli P-Zero 265/40, phía trên là vòm bánh sơn đen. Tay nắm cửa dạng ẩn, nóc xe thoải dần về sau gợi dáng SUV lai coupe, còn cổng sạc đặt kín đáo bên dưới khu vực cột A. Ở đuôi xe, dải LED chữ V lớn là điểm nhận diện thương hiệu, cùng cản sau và khu vực biển số sơn đen.

Cabin tối giản quanh màn hình 12,9 inch

Khoang lái theo hướng tối giản, phối hai tông màu. Táp-lô được tiết chế chi tiết, mọi sự chú ý dồn vào màn hình giải trí 12,9 inch đặt trung tâm và xoay về phía người lái. Phía dưới là các nút bấm chức năng. Vô-lăng dạng D-cut thể thao, phối màu khác biệt. Xe không có đồng hồ hiển thị thông tin lái.

VF 7 có hai hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Bản Eco dùng ghế giả da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Bản Plus dùng da tổng hợp cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng có thông gió, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng có thông gió. Bản Plus còn có sạc không dây, phát WiFi, cổng USB-C và tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh. Cả hai bản đều có điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 8 loa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Hai cấu hình vận hành: Eco cầu trước, Plus hai cầu

Bản Eco dùng một mô-tơ điện, mô-men xoắn 250 Nm, dẫn động cầu trước. Pin 59,6 kWh cho quãng đường tối đa 375 km mỗi lần sạc đầy theo công bố của hãng. Bản Plus có hai mô-tơ điện, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Nguồn tin cho biết bản này mạnh nhất phân khúc. Pin 75,3 kWh cho quãng đường tối đa khoảng 431 km theo chuẩn WLTP.

Thông số VF 7 Eco VF 7 Plus Kích thước D x R x C (mm) 4.545 x 1.890 x 1.635 4.545 x 1.890 x 1.635 Chiều dài cơ sở (mm) 2.840 2.840 Trọng lượng bản thân (kg) 2.085 2.205 Mâm 19 inch 20 inch Động cơ Một mô-tơ điện Hai mô-tơ điện Mô-men xoắn (Nm) 250 500 Dẫn động Cầu trước (FWD) 2 cầu toàn thời gian (AWD) Dung lượng pin (kWh) 59,6 75,3 (DOD 94%) Tầm hoạt động (km) 375 431 Tăng tốc 0–100 km/h 10–11 giây 5,8 giây Sạc nhanh 10–70% 24,19 phút 24,19 phút Số túi khí 6 8

Cả hai bản có hộp số 1 cấp, 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport, phanh tái sinh, treo trước MacPherson độc lập và phanh đĩa bốn bánh.

Gói hỗ trợ lái nâng cao dành riêng cho bản Plus

Cả hai phiên bản đều có cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn, camera 360 độ và móc ghế an toàn trẻ em Isofix. Bản Eco có 6 túi khí, bản Plus có 8 túi khí.

Bản Plus có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, nhận diện biển báo giao thông và giám sát người lái. Xe cũng có cảnh báo va chạm sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo mở cửa và phanh khẩn cấp tự động (AEB) cả phía trước lẫn phía sau, trong khi bản Eco chỉ có AEB phía trước. Đây là các tính năng hỗ trợ người lái, không thay thế người lái.

Ngoài ra, cả hai bản đều có trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền.

Nhìn chung: lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách

Theo đánh giá trong nguồn, ưu điểm của VF 7 gồm thiết kế thời thượng, nội thất rộng rãi, màn hình giải trí lớn, hệ thống an toàn đầy đủ và khả năng tăng tốc mượt mà. Nhược điểm được nhắc đến là tầm hoạt động chưa quá ấn tượng. Với mức giá từ 740 triệu đồng, bản Eco phù hợp người cần một SUV điện cỡ C với trang bị cơ bản. Bản Plus, giá từ 830 triệu đồng, dành cho người ưu tiên hai mô-tơ, tầm hoạt động 431 km và gói ADAS.