VinFast VF 7: Mẫu SUV điện hiệu năng cao với chi phí vận hành tối ưu trong phân khúc C Sở hữu công suất tới 349 mã lực cùng hệ thống ADAS thông minh, VinFast VF 7 khẳng định vị thế nhờ chính sách tài chính hấp dẫn và hệ sinh thái trạm sạc miễn phí.

Trong bối cảnh thị trường ô tô đầu năm 2026 đầy sôi động, VinFast VF 7 đang nổi lên như một hiện tượng trong phân khúc C-SUV nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành vượt trội và bài toán kinh tế thực dụng. Với mức giá niêm yết từ 789 triệu đồng cho bản Eco và 949 triệu đồng cho bản Plus, mẫu xe này đang thiết lập những tiêu chuẩn mới về trang bị so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm giá.

Hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ an toàn tiên tiến

Điểm khác biệt lớn nhất của VinFast VF 7 so với các mẫu SUV xăng truyền thống nằm ở hệ truyền động. Ở phiên bản cao cấp nhất Plus 2 cầu, xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đây là những thông số thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe sang hiệu suất cao. Ngay cả phiên bản Eco với công suất 174 mã lực cũng cho thấy sự lấn lướt so với mặt bằng chung của phân khúc.

Bên cạnh sức mạnh cơ khí, VF 7 còn ghi điểm nhờ hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) đầy đủ. Các tính năng nổi bật bao gồm hỗ trợ tự động chuyển làn, nhận diện biển báo giao thông, điều chỉnh tốc độ thông minh và cảnh báo mở cửa. Theo giới chuyên môn, rất khó để tìm thấy một mẫu xe trong phân khúc C-SUV có thể mang lại cảm giác tốc độ và sự hỗ trợ công nghệ dày đặc như VF 7.

Giải pháp tài chính linh hoạt cho người dùng Việt

VinFast hiện đang áp dụng chính sách "Mua xe 0 đồng", cho phép khách hàng mua xe trong năm 2026 được bảo lãnh mà không cần vốn đối ứng. Mức lãi suất được cố định ở mức 7%/năm trong 3 năm đầu tiên. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhận hỗ trợ 6% trực tiếp vào giá bán nếu không sử dụng gói ưu đãi lãi suất.

Kết hợp với chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện của Chính phủ kéo dài đến hết tháng 2/2027, chủ xe VF 7 có thể tiết kiệm trực tiếp từ 120-170 triệu đồng chi phí lăn bánh. Điều này giúp tối ưu dòng tiền đáng kể cho các gia đình trẻ hoặc những người muốn chuyển đổi sang phương tiện xanh mà không gặp áp lực tài chính lớn.

Chi phí vận hành và hệ sinh thái trạm sạc

Tính kinh tế dài hạn là lý do then chốt khiến nhiều người dùng chuyển từ xe xăng sang VF 7. Theo chia sẻ từ người dùng thực tế, chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn đáng kể do lược bỏ được nhiều chi tiết cơ khí phức tạp như dầu nhớt, lọc dầu hay các loại dung dịch làm mát động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, VinFast đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green đến ngày 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ đầu năm 2026 (áp dụng tối đa 10 lần/tháng). Với những người đã sở hữu xe trước đó, quyền lợi này vẫn được duy trì trong vòng 3 năm kể từ thời điểm mua xe.

Cùng với chế độ bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km cho cả xe và pin, VinFast còn cung cấp hàng loạt dịch vụ hậu mãi như giao nhận xe tại nhà, cứu hộ 24/7 và cam kết cung cấp phụ tùng trong 24 giờ. Những yếu tố này tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp VinFast VF 7 duy trì ưu thế cạnh tranh trong cuộc đua khốc liệt tại thị trường ô tô Việt Nam.