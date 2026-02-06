VinFast VF 7 nhận giải SUV điện của năm tại BBC TopGear India Awards 2026 Mẫu SUV điện VinFast VF 7 vừa được vinh danh tại Ấn Độ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng và giá trị sử dụng thực tế, khẳng định vị thế của thương hiệu Việt.

Mẫu SUV thuần điện VinFast VF 7 vừa chính thức được vinh danh với giải thưởng “SUV điện của năm” tại sự kiện BBC TopGear India Awards 2026. Đây là một trong những hệ thống giải thưởng truyền thông ô tô có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Ấn Độ, ghi nhận những bước tiến quan trọng của VinFast tại thị trường này.

Ông Tapan Ghosh (giữa), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải từ ban tổ chức BBC TopGear India Awards 2026.

Vinh danh giá trị tổng thể trong phân khúc

Hội đồng giám khảo BBC TopGear India Awards 2026 ghi nhận VinFast VF 7 là mẫu xe mang lại giá trị tổng thể vượt trội. Chiến thắng này dựa trên sự cân bằng giữa mức giá, trang bị công nghệ, ngôn ngữ thiết kế và hiệu suất vận hành thực tế. Giải thưởng khẳng định định hướng của VinFast trong việc phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu khắt khe của khách hàng tại Ấn Độ.

BBC TopGear India Awards là chương trình giải thưởng thường niên uy tín, được xem là thước đo quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ. Những mẫu xe được vinh danh không chỉ thể hiện sự xuất sắc về mặt kỹ thuật mà còn có tác động lớn đến nhận thức của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu trên toàn cầu.

Sự thấu hiểu thị trường Ấn Độ

Trong sự kiện năm nay, VinFast VF 7 gây ấn tượng mạnh nhờ cách tiếp cận tập trung vào người dùng địa phương, nơi yếu tố giá trị sử dụng lâu dài, chi phí vận hành và an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu. Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ: “Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng với chiến lược cung cấp các mẫu xe điện cao cấp với giá trị thiết thực, kết hợp thiết kế khác biệt và tiêu chuẩn an toàn hàng đầu”.

Đồng quan điểm, ông Ramesh Somani, Nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập Tập đoàn Exhibit & BBC TopGear India, nhận định rằng VF 7 là hiện thân của một mẫu SUV điện được phát triển đầy thấu đáo và không thỏa hiệp. Theo ông, mẫu xe này đã thiết lập những chuẩn mực mới về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong ngành di chuyển tại Ấn Độ.

Cột mốc trong chiến lược mở rộng quốc tế

Thành tích tại BBC TopGear India Awards 2026 là một cột mốc quan trọng, bổ sung vào danh sách giải thưởng quốc tế của VinFast. Trước đó, mẫu xe này cũng đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ BNCAP, khẳng định cam kết lấy an toàn làm trụ cột cốt lõi của thương hiệu.

Việc liên tiếp nhận được các giải thưởng lớn tại Ấn Độ, bao gồm cả các danh hiệu trước đó cho VinFast VF 6 và giải thưởng nhà đầu tư của năm, cho thấy chiến lược nhất quán của hãng trong việc đưa xe điện cao cấp đến gần hơn với đông đảo khách hàng tại các thị trường mới.