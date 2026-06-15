VinFast VF 7: SUV điện hiệu năng cao hút khách nhờ chính sách 2 không VinFast VF 7 ghi nhận doanh số ấn tượng với hơn 5.400 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2026 nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, hệ thống ADAS và chi phí sử dụng tối ưu.

VinFast VF 7 đang khẳng định vị thế trong phân khúc C-SUV với doanh số lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 5.412 xe. Mẫu xe này thu hút người dùng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế năng động, công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và các chính sách tài chính đột phá như mua xe không cần trả trước và miễn phí sạc pin.

Hiệu năng vượt trội và hệ thống an toàn thông minh

Trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng, VinFast VF 7 sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là phiên bản Plus với hệ dẫn động hai cầu. Xe đạt công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cung cấp khả năng tăng tốc mạnh mẽ tương đương với các dòng xe sang từ châu Âu. Ngay cả phiên bản Eco cũng sở hữu công suất 174 mã lực, đáp ứng dư dả nhu cầu di chuyển hàng ngày.

VinFast VF 7 sở hữu thiết kế năng động, đậm chất SUV đô thị với hiệu năng vượt trội trong phân khúc.

Điểm nhấn công nghệ trên VF 7 là hệ thống ADAS đầy đủ các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp và hỗ trợ chuyển làn tự động. Các tính năng này giúp xe vận hành ổn định và an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc trên các tuyến cao tốc như Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bài toán kinh tế từ chính sách 2 không

VinFast hiện đang áp dụng chính sách ưu đãi tài chính đặc biệt trong năm 2026. Khách hàng có thể sở hữu xe với 0 đồng trả trước và hưởng mức lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Đối với những người lựa chọn ưu đãi trực tiếp, giá lăn bánh của phiên bản Eco có thể xuống mức từ 730 triệu đồng nhờ cộng dồn các chương trình hỗ trợ như "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và "Mùa hè rực rỡ".

Thông số & Chính sách Chi tiết Công suất tối đa (bản Plus) 349 mã lực Mô-men xoắn (bản Plus) 500 Nm Giá lăn bánh thấp nhất (dự kiến) Từ 730 triệu đồng Chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km Chính sách sạc pin Miễn phí đến tháng 02/2029

Đáng chú ý nhất là chính sách miễn phí sạc pin kéo dài đến gần 3 năm (áp dụng cho khách mua xe từ tháng 02/2026 đến hết tháng 02/2029). Điều này giúp chi phí nhiên liệu của người dùng gần như bằng không trong suốt thời gian dài sử dụng.

Lợi thế của VF 7 trở nên rõ rệt khi so sánh về chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng với xe động cơ đốt trong.

Chi phí vận hành và bảo dưỡng tối ưu

So với xe xăng cùng phân khúc, VF 7 mang lại lợi thế kinh tế rõ rệt. Khi hết thời gian ưu đãi, chi phí sạc đầy pin cho quãng đường hơn 400 km chỉ tốn khoảng 200.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 600.000 - 700.000 đồng tiền xăng của các dòng C-SUV truyền thống.

Về bảo dưỡng, xe điện VinFast có chu kỳ dài hơn, lên tới 15.000 km mỗi lần thay vì 5.000 km như xe xăng. Chi phí mỗi lần bảo dưỡng định kỳ chỉ khoảng 600.000 đồng do kết cấu động cơ điện đơn giản, ít chi tiết hao mòn cần thay thế thường xuyên. Sự kết hợp giữa giá mua hợp lý, hiệu năng cao và chi phí sử dụng thấp đang giúp VF 7 trở thành lựa chọn ưu tiên cho cả nhóm khách hàng gia đình và những người muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam.