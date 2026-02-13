VinFast VF 7 tháng 2/2026: Ưu đãi 58 triệu đồng và miễn lệ phí trước bạ Cập nhật giá lăn bánh VinFast VF 7 mới nhất kèm ưu đãi 6% giá niêm yết. Mẫu SUV điện cỡ C nổi bật với công suất tới 349 mã lực và chính sách miễn phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

VinFast VF 7, mẫu SUV điện cỡ C từng đạt giải thưởng xe gầm cao của năm 2024, đang duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế hiện đại và chính sách ưu đãi linh hoạt. Trong tháng 2/2026, khách hàng mua xe có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 58 triệu đồng, đi kèm các đặc quyền về trạm sạc và phí trước bạ từ Chính phủ.

Giá xe VinFast VF 7 và các chương trình ưu đãi tháng 2/2026

Hiện tại, VinFast VF 7 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus. Theo chương trình mới nhất, hãng áp dụng mức giảm 6% trực tiếp vào giá niêm yết, tương đương khoảng 47–58 triệu đồng tùy phiên bản.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính (đã áp dụng miễn 100% lệ phí trước bạ theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP):

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội/TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi tiêu biểu VF 7 Eco 789 811 Giảm 6% giá niêm yết VF 7 Plus 949 971 Giảm 6% giá niêm yết VF 7 Plus (Trần kính) 969 991 Giảm 6% giá niêm yết

Bên cạnh ưu đãi về giá, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến ngày 28/2/2027. Đồng thời, VinFast cũng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài tới hết ngày 30/06/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng” và thông số kỹ thuật

VinFast VF 7 được chắp bút bởi Torino Design (Italy) mang ngôn ngữ thiết kế tương lai. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm), trục cơ sở đạt 2.840 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Điểm nhấn ngoại thất bao gồm cụm đèn LED projector đặt thấp, tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm kích thước lên tới 20 inch trên bản Plus. Phần đuôi xe gây ấn tượng với dải LED chữ V kéo dài, tạo nhận diện thương hiệu mạnh mẽ trong đêm.

Nội thất tối giản và tiện nghi cao cấp

Khoang lái của VF 7 đi theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Mọi chức năng điều khiển được tích hợp vào màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch hướng về người lái. Xe trang bị ghế bọc da cao cấp (da tổng hợp trên bản Plus), hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí PM 1.0 và trợ lý ảo thông minh tương tác bằng giọng nói tiếng Việt.

Khả năng vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc

Về hiệu năng, VinFast VF 7 Plus vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ xe xăng cùng tầm giá. Phiên bản này sử dụng hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD). Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây.

Trong khi đó, bản Eco sử dụng một mô-tơ điện cầu trước với công suất 174 mã lực. Tầm hoạt động của xe đạt từ 375 km đến 431 km tùy phiên bản sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn WLTP), đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị và các chuyến đi xa.

Công nghệ an toàn và hệ thống ADAS

Hệ thống an toàn là điểm cộng lớn với 8 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên bản Plus. Các tính năng đáng chú ý bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động (AEB) trước/sau và camera 360 độ. Những trang bị này giúp VF 7 trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất trong phân khúc SUV cỡ C hiện nay.