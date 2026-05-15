VinFast VF 8 2026: Chi tiết bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật hai phiên bản Eco và Plus Cập nhật giá xe VinFast VF 8 tháng 5/2026 chỉ từ 1,019 tỷ đồng. Mẫu SUV điện cỡ D được hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ và tích hợp công nghệ AI tạo sinh.

VinFast VF 8 tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực trong phân khúc SUV điện cỡ D tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021, mẫu xe này đã trải qua nhiều đợt nâng cấp về phần mềm và trang bị, đặc biệt là phiên bản cập nhật giữa năm 2024 mang đến những tùy chọn màu sắc mới và trợ lý ảo thông minh hơn. Tính đến tháng 5/2026, VF 8 vẫn là lựa chọn ưu tiên nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng tối ưu.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 8 tháng 5/2026

Hiện tại, khách hàng mua VinFast VF 8 đang được hưởng lợi kép từ các chính sách hỗ trợ. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng đang triển khai chương trình giảm 10% giá niêm yết, tương đương mức giảm khoảng 102–120 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Giá lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND) Giá lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND) Giá lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (tỷ VND) VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 1,021 VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 1,201

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các khoản thuế phí bắt buộc nhưng chưa trừ ưu đãi trực tiếp từ đại lý.

Về chính sách pin, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ người dùng, hãng đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng thêm 6 tháng, áp dụng cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin cho đến hết ngày 30/06/2027.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 8

VinFast VF 8 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.950 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 175 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

Thông số VinFast VF 8 Eco VinFast VF 8 Plus Công suất tối đa 350 mã lực 402 mã lực Mô-men xoắn cực đại 500 Nm 620 Nm Hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) 2 cầu toàn thời gian (AWD) Dung lượng pin (CATL) 87,7 kWh 87,7 kWh Tầm hoạt động (WLTP) 471 km 457 km Mâm xe 19 inch 20 inch Túi khí 11 túi khí 11 túi khí

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance và không gian nội thất

Ngoại thất của VinFast VF 8 được chắp bút bởi studio danh tiếng Pininfarina, tuân theo triết lý "Dynamic Balance - Cân bằng động". Điểm nhấn nằm ở dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng kéo dài toàn bộ bề ngang mặt trước và sau xe. Hệ thống chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED toàn phần, tích hợp nhiều tính năng thông minh.

Bên trong cabin, VinFast VF 8 loại bỏ bảng đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng, thay thế bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Mọi thao tác điều khiển đều tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Đặc biệt, phiên bản Plus sở hữu ghế da cao cấp tích hợp sưởi và thông gió, cùng cửa sổ trời toàn cảnh, mang đến trải nghiệm sang trọng.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của trợ lý ảo VinFast tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI). Công nghệ này cho phép người lái thực hiện các cuộc hội thoại tự nhiên hơn, trợ lý ảo có khả năng tự học và cập nhật thông tin từ internet để giải quyết các truy vấn phức tạp của người dùng trong thời gian thực.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

Với hệ thống hai mô-tơ điện và dẫn động AWD, VinFast VF 8 mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng. Phiên bản Plus có công suất lên tới 402 mã lực, cho phép xe vận hành mạnh mẽ như một mẫu SUV thể thao thực thụ. Pin CATL thế hệ mới cung cấp mật độ năng lượng cao, giúp rút ngắn thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong dưới 31 phút.

Về an toàn, xe được thiết kế để đạt các tiêu chuẩn cao nhất từ NHTSA và Euro NCAP. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) bao gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm tiền lâm sàng và hỗ trợ đỗ xe thông minh. Với 11 túi khí tiêu chuẩn, VF 8 là một trong những mẫu xe an toàn nhất trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam.