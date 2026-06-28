VinFast VF 8 2026: Trải nghiệm SUV điện thông minh tích hợp AI tạo sinh Với mức giá khởi điểm từ 1,019 tỷ đồng, VinFast VF 8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc D-SUV nhờ nâng cấp AI tạo sinh và hiệu suất vận hành AWD mạnh mẽ. Các chính sách miễn phí trước bạ và ưu đãi sạc pin đến năm 2027 tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho mẫu xe điện Việt.

VinFast VF 8 (tên gọi cũ là VF e35) đã trải qua hành trình dài từ khi ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 đến nay. Phiên bản cập nhật mới nhất vào giữa năm 2024 và duy trì đến tháng 6/2026 tập trung vào việc tối ưu hóa công nghệ AI và làm mới bảng màu ngoại thất, nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc D-SUV cùng các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tháng 6/2026

Hiện tại, VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá niêm yết, giúp giá tiếp cận của VF 8 trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP được kéo dài đến hết ngày 28/2/2027.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 1,021 VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 1,201

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

VinFast VF 8 sở hữu thiết kế hiện đại và chính sách giá cạnh tranh trong năm 2026.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ Cân bằng động

VinFast VF 8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm, mang lại dáng vẻ bệ vệ của một chiếc SUV cỡ D. Ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động" giúp xe có sự hòa quyện giữa những đường cong mềm mại và các khối cơ bắp khỏe khoắn.

Đầu xe nổi bật với dải LED hình chữ V đặc trưng, ôm trọn logo VinFast. Hệ thống chiếu sáng LED hiện đại tích hợp các khe gió khí động học giúp làm mát khối pin hiệu quả. Thân xe tạo điểm nhấn với mâm hợp kim đa chấu kích thước 19 inch trên bản Eco và 20 inch trên bản Plus. Các chi tiết mạ crom ở vè cửa kính và bệ bước chân tăng thêm vẻ sang trọng cho tổng thể.

Ngoại thất VinFast VF 8 với dải đèn LED chữ V đặc trưng.

Đuôi xe giữ nguyên phong cách thiết kế từ dòng Lux trước đây với cụm đèn hậu LED tạo hình chữ V kéo dài, giúp xe dễ dàng nhận diện từ xa trong điều kiện thiếu sáng.

Nội thất tối giản và đột phá công nghệ AI tạo sinh

Cabin của VF 8 đi theo xu hướng tối giản hóa, loại bỏ bảng đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng và thay thế bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 15,4 inch tích hợp mọi chức năng điều khiển và giải trí.

Khoang nội thất tối giản với màn hình trung tâm 15,4 inch trên VinFast VF 8.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất là trợ lý ảo VinFast tích hợp AI tạo sinh (Generative AI). Công nghệ này cho phép người dùng tương tác bằng giọng nói tự nhiên hơn, trợ lý ảo có thể tự học, cập nhật thông tin từ internet để trả lời các câu hỏi phức tạp theo ngữ cảnh. Hiện tính năng này đã có sẵn trên bản Plus và sẽ sớm được cập nhật cho bản Eco qua phần mềm.

Về tiện nghi, ghế ngồi trên xe được bọc da (hoặc giả da cao cấp tùy phiên bản), tích hợp sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có màng lọc HEPA than hoạt tính giúp bảo vệ sức khỏe hành khách.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn

Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) và pin CATL dung lượng 87,7 kWh, nhưng có sự khác biệt về sức mạnh động cơ:

Phiên bản Eco: Công suất 350 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tầm hoạt động khoảng 471 km.

Công suất 350 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tầm hoạt động khoảng 471 km. Phiên bản Plus: Công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, tầm hoạt động khoảng 457 km.

Hệ thống động cơ điện mạnh mẽ giúp VF 8 vận hành ổn định trên nhiều địa hình.

Về an toàn, VinFast VF 8 đạt các tiêu chuẩn cao nhất từ NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP. Xe được trang bị 11 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, tự động chuyển làn và cảnh báo tiền va chạm.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số VinFast VF 8 Eco VinFast VF 8 Plus Công suất (mã lực) 350 402 Mô-men xoắn (Nm) 500 620 Dẫn động AWD AWD Dung lượng pin (kWh) 87,7 87,7 Tầm hoạt động (km) 471 457 Mâm xe 19 inch 20 inch Số túi khí 11 11

Nhìn chung, VinFast VF 8 2026 là mẫu SUV điện toàn diện dành cho những người yêu thích công nghệ. Dù chất lượng hoàn thiện phần mềm và hệ thống treo vẫn cần thêm thời gian để tối ưu hoàn hảo, nhưng với những ưu đãi về thuế và sạc pin, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 1 tỷ đồng.