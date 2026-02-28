VinFast VF 8: Chủ xe tại Hà Nội tiết kiệm 25 triệu đồng mỗi tháng sau 20.000 km Sau 20.000 km cầm lái VinFast VF 8 Plus, anh Nguyễn Tú đánh giá cao hiệu quả kinh tế khi tiết kiệm 25 triệu đồng mỗi tháng và độ ổn định trong tình huống khẩn cấp.

Sau hơn 20.000 km chuyển từ xe xăng sang VinFast VF 8, anh Nguyễn Tú (Hà Nội) nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về chi phí vận hành và trải nghiệm an toàn. Với đặc thù công việc độ đèn ô tô đòi hỏi di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành miền Bắc, anh Tú cho biết mẫu SUV điện này đã giải quyết triệt để bài toán kinh tế mà các dòng xe trước đây chưa làm được.

Tối ưu chi phí nhiên liệu và hiệu suất vận hành

Trước khi chuyển sang VinFast VF 8 Plus vào tháng 12/2025, anh Tú từng sử dụng các mẫu xe xăng phổ thông như Mazda CX-5 và Ford Ranger. Do tần suất di chuyển lớn, đôi khi lên tới hàng trăm km mỗi ngày, chi phí nhiên liệu cho chiếc bán tải Ford Ranger trước đó dao động từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng.

Kể từ khi sử dụng xe điện, anh Tú nhận định chi phí nhiên liệu gần như bằng không nhờ chính sách sạc miễn phí. Theo tính toán cá nhân, khoản tiết kiệm này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng theo thời gian. Chỉ sau hai tháng sử dụng, chiếc xe đã vượt mốc 20.000 km vận hành.

Anh Nguyễn Tú (Hà Nội) cho rằng VF 8 đã giải quyết bài toán chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu của anh về vận hành.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, cảm giác lái là điểm khiến anh hài lòng. VF 8 mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, sức mạnh tương đương hoặc vượt trội so với các mẫu xe bán tải anh từng sở hữu. Đặc biệt, chế độ Sport cho phép xe phản ứng nhanh trong các tình huống vượt trên cao tốc. Trong đô thị, việc loại bỏ tiếng ồn động cơ và mùi xăng dầu giúp giảm đáng kể áp lực cho người lái khi phải ngồi sau vô-lăng nhiều giờ.

Hệ thống an toàn và khoảnh khắc thoát hiểm trên cao tốc

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất đối với anh Tú là độ ổn định thân xe. Anh chia sẻ về một tình huống khẩn cấp trên cao tốc Thanh Hóa khi đang di chuyển ở tốc độ 120 km/h. Gặp chướng ngại vật bất ngờ là một chiếc xe bị nổ lốp dừng giữa đường, anh đã phải thực hiện cú đánh lái gấp hai lần liên tiếp để tránh va chạm.

Nhờ trọng lượng lớn và trọng tâm thấp, chiếc VF 8 nhanh chóng lấy lại sự ổn định, không xảy ra hiện tượng lắc ngang hay mất kiểm soát. Anh Tú khẳng định hệ thống khung gầm và độ cân bằng của xe đã giúp anh thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động cũng góp phần giảm bớt căng thẳng khi lái xe đường dài.

Anh Tú cho rằng các trạm sạc V-Green hiện đã phủ rộng các tuyến cao tốc và nội thành Hà Nội.

Hạ tầng sạc và khả năng đáp ứng công việc

Về nỗi lo pin và sạc, anh Tú đánh giá mạng lưới trạm sạc V-Green hiện nay đã đủ phủ rộng trên các tuyến cao tốc và nội đô Hà Nội, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tỉnh. Thời gian sạc từ mức thấp lên 80% chỉ mất khoảng 20–30 phút, phù hợp với các quãng nghỉ ngắn trong hành trình công việc.

Với mức giá khoảng 1 tỷ đồng, anh Tú cho rằng VinFast VF 8 Plus là sự lựa chọn hợp lý, kết hợp hài hòa giữa thiết kế ngoại thất, không gian nội thất rộng rãi và các tiện ích như ghế chỉnh điện nhớ vị trí, màn hình HUD. Sau 20.000 km, xe vẫn vận hành ổn định, giúp anh tự tin hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Thông số vận hành tham khảo của VinFast VF 8