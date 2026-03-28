VinFast VF 8: Mẫu SUV điện gia đình hội tụ công nghệ an toàn vượt phân khúc VinFast VF 8 khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc D-SUV nhờ cấu trúc khung gầm đầm chắc, hệ thống 11 túi khí và gói công nghệ ADAS tiên tiến đạt chuẩn ASEAN NCAP 5 sao.

Trong phân khúc xe gia đình tầm giá 1 tỷ đồng, VinFast VF 8 đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng Việt nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành và hệ thống an toàn vượt trội. Đặc biệt, trong tháng 3/2026, mẫu xe này càng thu hút sự chú ý khi đi kèm loạt chính sách ưu đãi từ chương trình chuyển đổi xanh.

Khung gầm đầm chắc và khả năng thích nghi địa hình đa dạng

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trên VinFast VF 8 chính là thiết kế khung gầm liền khối (unibody). Theo chia sẻ từ anh Thái Hoàng Phong (Hà Tĩnh), cấu trúc này mang lại cảm giác lái đầm chắc, loại bỏ hiện tượng tròng trành thường thấy trên các mẫu xe cùng kích thước khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên cao tốc.

Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe đạt 175 mm giúp VF 8 dễ dàng thích nghi với nhiều loại địa hình. Khả năng này đã được minh chứng qua trải nghiệm thực tế của người dùng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu hoặc đường sá đang thi công gồ ghề. Sự ổn định của thân xe giúp người lái kiểm soát vô lăng mượt mà, giảm thiểu rung lắc và mang lại sự an tâm cho hành khách bên trong.

VinFast VF 8 sở hữu khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Bảo vệ tối ưu với hệ thống 11 túi khí đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP

Về an toàn thụ động, VinFast VF 8 gây ấn tượng mạnh với danh sách trang bị hiếm có trong tầm giá. Xe được trang bị tới 11 túi khí, bố trí tại nhiều vị trí chiến lược trong cabin để bảo vệ tối đa cho cả người lái và hành khách khi xảy ra va chạm. Đây là yếu tố then chốt giúp VF 8 đạt tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 5 sao và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín.

Anh Nguyễn Xuân Ánh (Hà Nội), một chủ xe VF 8, nhận định rằng việc đầu tư nghiêm túc vào hệ thống túi khí cho thấy cam kết của hãng xe Việt trong việc bảo vệ tính mạng người dùng. Sự đầu tư này không chỉ là các con số trên bảng thông số kỹ thuật mà còn tạo ra giá trị thực tế cho nhóm khách hàng gia đình đề cao tiêu chí an toàn.

Công nghệ hỗ trợ lái ADAS: Trải nghiệm di chuyển nhàn nhã

Ngoài phần cứng vững chắc, VinFast VF 8 còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với hàm lượng công nghệ dày đặc. Theo chuyên gia ô tô Chu Hữu Thọ, các tính năng như đèn pha tự động không chỉ tăng tính tiện nghi mà còn giúp người lái chủ động hơn trong các tình huống thiếu sáng, ví dụ như khi đi vào hầm tối.

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) là trợ thủ đắc lực trên các chặng đường dài. Tính năng này cho phép xe tự động điều chỉnh tốc độ dựa trên chướng ngại vật phía trước, giúp tài xế giảm bớt áp lực chân ga và tập trung hơn vào việc điều khiển vô lăng.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS giúp tăng cường sự tự tin và an toàn cho người điều khiển.

Thêm vào đó, cơ chế phanh tái sinh của xe điện đóng vai trò quan trọng khi di chuyển trên địa hình đèo dốc. Hệ thống này giúp ghìm xe lại một cách tự nhiên, hạn chế việc sử dụng phanh chân quá mức, từ đó giảm nguy cơ nóng má phanh hoặc mất phanh, đảm bảo an toàn tối đa khi đổ dốc.

Chính sách ưu đãi đột phá trong tháng 3/2026

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu D-SUV này, VinFast triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với nhiều lựa chọn tài chính hấp dẫn. Người mua có thể chọn ưu đãi trực tiếp 10% giá xe hoặc hưởng lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu tiên mà không cần vốn đối ứng.

Đặc biệt, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện sẽ được tặng thêm 3% giá trị xe, giúp tổng mức tiết kiệm dao động từ 132 đến 155 triệu đồng. Kết hợp với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ và miễn phí sạc pin đến tháng 2/2029, chi phí vận hành của VF 8 hiện được tối ưu ở mức thấp nhất thị trường, biến đây trở thành thời điểm vàng để sở hữu dòng xe này.