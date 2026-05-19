VinFast VF 8: Mẫu SUV điện thay đổi tư duy sử dụng ô tô của gia đình Việt Với ưu thế về không gian rộng rãi, công nghệ hỗ trợ lái ADAS và chi phí vận hành tối ưu, VinFast VF 8 đang tái định nghĩa phong cách sống và thói quen di chuyển của người dùng trong nước.

Trong xu hướng chuyển đổi xanh, VinFast VF 8 không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển mới mà còn trở thành nhân tố thay đổi thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình Việt. Mẫu SUV điện hạng D này ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa không gian tối ưu, công nghệ hiện đại và triết lý vận hành tập trung vào sự gắn kết thành viên.

Không gian rộng rãi và trải nghiệm vận động êm ái

Là mẫu xe hướng tới đối tượng gia đình, VinFast VF 8 sở hữu thông số kích thước ấn tượng với chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Đây là lợi thế lớn giúp cabin xe trở nên thoáng đãng, vượt trội hơn nhiều đối thủ trong cùng phân khúc D-SUV. Thực tế sử dụng cho thấy, ngay cả những hành khách có chiều cao 1,8 m vẫn có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ hai.

Đáng chú ý, nền tảng xe điện giúp loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn động cơ và độ rung đặc trưng của xe xăng. Kết hợp cùng hệ thống kính hai lớp và khả năng cách âm tinh chỉnh, VF 8 mang lại môi trường yên tĩnh, giúp hành khách giảm bớt mệt mỏi và tình trạng say xe trên những chặng đường dài. Chị Thảo Linh, một chủ sở hữu xe VF 8, cho biết sự thoáng đãng và không mùi xăng dầu là yếu tố then chốt giúp gia đình chị tận hưởng các chuyến đi trọn vẹn hơn.

Công nghệ ADAS và tiện nghi hỗ trợ người lái

Trên các hành trình xuyên Việt, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) của VF 8 đã chứng minh được giá trị thực tế. Hệ thống này bao gồm các tính năng như tự động giữ khoảng cách an toàn và giữ làn ổn định, giúp tài xế giảm áp lực khi vận hành trên cao tốc.

Mọi thông tin vận hành quan trọng đều được hiển thị trực quan thông qua màn hình HUD trên kính lái, kết hợp cùng trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Điều này cho phép người lái kiểm soát toàn bộ các chức năng của xe mà không cần rời mắt khỏi cung đường, nâng cao tính an toàn chủ động.

Bên cạnh đó, cabin xe được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp như màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế tích hợp sưởi và làm mát, cùng cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Những trang bị này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ làm việc, giải trí đến nghỉ ngơi ngay trên xe.

Thay đổi phong cách sống và thói quen cầm lái

Việc chuyển sang sử dụng xe điện đã tạo ra một "bước ngoặt" trong phong cách sống của nhiều chủ xe. Thay vì thói quen "đi cố" thường thấy ở tài xế xe xăng, người dùng xe điện bắt đầu hình thành thói quen nghỉ ngơi hợp lý. Việc dừng lại sạc pin sau mỗi 2–4 giờ di chuyển tạo ra những khoảng nghỉ cần thiết để tài xế nạp lại năng lượng và tỉnh táo hơn.

Đặc biệt, nhờ chế độ cắm trại (Camping mode) và đặc tính không phát thải tại chỗ, chủ xe có thể nghỉ ngơi, bật điều hòa ngay trong khoang cabin tại các điểm dừng chân. Nhiều gia đình chia sẻ rằng thời gian chờ sạc pin đã trở thành khoảnh khắc gắn kết, nơi các thành viên có thể trò chuyện, nghe nhạc hoặc thư giãn cùng nhau thay vì tập trung vào điện thoại cá nhân.

Tính kinh tế và sự linh hoạt trong sử dụng

Sức hút của VinFast VF 8 còn đến từ bài toán kinh tế thực dụng. Với các chính sách ưu đãi như chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" hỗ trợ 10% giá bán, cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của phiên bản VF 8 Plus hiện dao động ở mức hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách miễn phí sạc pin (10 lần/tháng) kéo dài đến đầu năm 2029 giúp chi phí vận hành hàng tháng giảm xuống mức tối thiểu.

Khi áp lực về chi phí nhiên liệu được loại bỏ và hệ thống trạm sạc phủ rộng khắp các tỉnh, thành, việc sử dụng ô tô trở nên ngẫu hứng và tự do hơn. Các chuyến đi xa không còn là gánh nặng về tài chính, giúp các gia đình sẵn sàng thực hiện những hành trình khám phá bất ngờ, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và sự gắn kết gia đình.