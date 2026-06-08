VinFast VF 8 sau 100.000 km: Tiết kiệm 70% chi phí và trải nghiệm xuyên Việt linh hoạt Sau 3 năm vận hành thực tế và 4 lần xuyên Việt, chủ xe VinFast VF 8 khẳng định xe điện mang lại lợi thế vượt trội về chi phí vận hành và sự tiện nghi so với xe xăng truyền thống.

Anh Phạm Văn Mậu (TP.HCM), một người làm trong lĩnh vực kỹ thuật, đã quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang VinFast VF 8 từ đầu năm 2023. Sau 3 năm đồng hành cùng quãng đường gần 100.000 km, anh khẳng định việc lựa chọn xe điện là quyết định hoàn toàn đúng đắn dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, công nghệ và tính kinh tế.

Hiệu suất vận hành và cảm giác lái khác biệt

Với công suất hơn 400 mã lực, VinFast VF 8 mang lại khả năng bứt tốc nhanh và gần như không có độ trễ, một ưu điểm vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Hệ thống vô lăng được tinh chỉnh thông minh giúp việc lái xe trở nên linh hoạt: nhẹ nhàng khi đi chậm trong phố và siết chặt tạo cảm giác an toàn khi chạy tốc độ cao trên cao tốc.

Hai vợ chồng anh Phạm Văn Mậu trên hành trình xuyên Việt

Khả năng di chuyển đường dài và hệ thống trạm sạc

Trái với quan niệm xe điện chỉ dành cho đô thị, anh Mậu đã thực hiện 4 chuyến xuyên Việt từ TP.HCM đến các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và biên giới. Hệ thống trạm sạc phủ rộng trên toàn quốc giúp việc lập kế hoạch di chuyển trở nên dễ dàng. Thực tế cho thấy, khi sử dụng trụ sạc nhanh 120 kW, xe chỉ mất khoảng 25–30 phút để nạp pin từ 20% lên 80%.

Anh Mậu ấn tượng với hệ thống trạm sạc phủ rộng của VinFast

Tiết kiệm 70% chi phí vận hành và bảo dưỡng

Điểm ấn tượng nhất sau mốc 100.000 km là tính kinh tế. So với mức chi phí từ 6–10 triệu đồng mỗi tháng cho xe xăng trước đây, chi phí năng lượng của xe điện thấp hơn khoảng 70%. Đáng chú ý, chi phí bảo dưỡng định kỳ của VF 8 chỉ bằng khoảng 1/10 so với xe động cơ đốt trong cùng phân khúc, trong khi giá phụ tùng thay thế cũng rẻ hơn đáng kể.

Anh Mậu cùng chiếc VF 8 ghé thăm khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây (Lai Châu)

Tiện ích phòng di động và độ bền pin

Một tính năng được chủ xe đánh giá cao là khả năng duy trì hệ thống điều hòa khi dừng đỗ mà không gây tiếng ồn hay khí thải, biến khoang cabin thành một "phòng di động" để nghỉ ngơi trong các hành trình dài. Về độ bền dài hạn, sau gần 100.000 km, mức độ hao hụt pin thực tế vẫn nằm trong ngưỡng rất thấp, đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định cho người sử dụng.

Bảng so sánh chi phí vận hành ước tính