VinFast VF 8: SUV điện cỡ D khẳng định vị thế nhờ hiệu năng mạnh mẽ và chi phí tối ưu VinFast VF 8 gây ấn tượng với công suất 402 mã lực và hệ dẫn động AWD. Chính sách hỗ trợ lãi suất 5% giúp mẫu SUV điện cỡ D này tối ưu chi phí sở hữu cho người dùng Việt.

VinFast VF 8 đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ D nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm lái phấn khích và bài toán kinh tế hiệu quả. Với động cơ điện mạnh mẽ, khả năng vận hành ổn định trên nhiều địa hình và các chính sách hậu mãi hấp dẫn, mẫu xe này giúp chủ sở hữu tận hưởng công nghệ hiện đại mà không phải chịu áp lực lớn về chi phí nuôi xe hàng tháng.

Hiệu năng vượt trội: Sức mạnh từ khối động cơ 402 mã lực

Điểm khác biệt lớn nhất của VinFast VF 8 so với các dòng xe động cơ đốt trong cùng tầm giá chính là độ phản hồi tức thời. Theo trải nghiệm của người dùng, động cơ điện cho phép xe tăng tốc dứt khoát, đặc biệt hữu ích trong các tình huống vượt xe trên cao tốc. Điều này không chỉ mang lại cảm giác lái thể thao mà còn tăng cường chỉ số an toàn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Cụ thể, phiên bản VinFast VF 8 Plus sở hữu công suất lên tới 402 mã lực. Mô-men xoắn tức thời giúp xe vọt đi ngay lập tức sau mỗi cú nhấn ga, tạo ra sự phấn khích cho người cầm lái. Khả năng vận hành này thường chỉ xuất hiện trên những dòng xe sang sử dụng động cơ đốt trong có giá thành cao hơn nhiều lần.

Khung gầm chắc chắn và hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian

Bên cạnh sức mạnh động cơ, hệ thống khung gầm của VinFast VF 8 được đánh giá cao về độ ổn định. Xe trang bị cấu hình dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD), kết hợp cùng hệ thống treo trước độc lập và treo sau liên kết đa điểm. Sự kết hợp này giúp thân xe giữ được trọng tâm tốt, giảm thiểu rung lắc khi chuyển làn đột ngột hoặc di chuyển trên các cung đường đèo dốc.

Nhiều chủ xe cho biết họ hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các chuyến hành trình dài xuyên tỉnh. Khung gầm chắc chắn không chỉ hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn mà còn mang lại sự thoải mái cho hành khách ngồi ở hàng ghế sau, giảm bớt tình trạng mệt mỏi khi đi xa.

Vận hành bền bỉ trên mọi địa hình

VinFast VF 8 đã chứng minh được độ tin cậy thông qua những hành trình thực tế khắc nghiệt. Từ các cung đường bằng phẳng tại Đồng Nai đến những đoạn đường đèo dốc tại Nha Trang hay Buôn Ma Thuột, mẫu SUV này đều vượt qua một cách nhẹ nhàng. Việc chủ động kế hoạch sạc pin giúp các chuyến đi ngẫu hứng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Bài toán kinh tế: Miễn phí sạc và bảo dưỡng tối giản

Sở hữu một mẫu SUV cỡ D thường đi kèm với nỗi lo về chi phí vận hành, nhưng VinFast VF 8 đã thay đổi quan niệm này. Với chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/02/2029 (áp dụng tối đa 10 lần mỗi tháng), chi phí di chuyển hàng tháng của người dùng được kéo giảm xuống mức tối thiểu.

Đặc biệt, kết cấu của xe điện với ít chi tiết chuyển động hơn xe xăng giúp chu kỳ bảo dưỡng thưa hơn và chi phí thấp hơn đáng kể. Người dùng không còn phải đối mặt với các khoản chi lớn cho dầu máy, lọc nhiên liệu hay các hệ thống phức tạp của động cơ đốt trong.

Chính sách tài chính đột phá lãi suất 5%

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận xe điện, VinFast đang triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Khách hàng có thể lựa chọn nhận ưu đãi trực tiếp 10% trên giá xe hoặc sử dụng gói vay với lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu tiên.

Đây là giải pháp tối ưu hóa dòng tiền, giúp người mua sớm sở hữu xe mà không cần dồn quá nhiều nguồn lực tài chính ban đầu. Sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và chính sách hỗ trợ hấp dẫn đang tạo nên sức hút lớn cho VinFast VF 8 tại thị trường Việt Nam.

Thông số kỹ thuật nổi bật của VinFast VF 8