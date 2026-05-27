VinFast VF 8 thế hệ mới chính thức nhận cọc: Giá từ 999 triệu đồng, ưu đãi 51 triệu đồng VinFast triển khai chương trình đặt cọc sớm cho VF 8 thế hệ mới từ ngày 27/5 đến 3/6/2026 với ưu đãi 51 triệu đồng cùng nhiều nâng cấp đột phá về khung gầm và kiến trúc phần mềm SDV.

VinFast chính thức khởi động chương trình nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe VF 8 thế hệ mới từ ngày 27/5 đến hết ngày 3/6/2026. Với mức giá niêm yết từ 999 triệu đồng, mẫu SUV điện này được áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt trị giá 51 triệu đồng dành riêng cho những khách hàng tiên phong trong giai đoạn "8 ngày vàng".

VinFast VF 8 thế hệ mới sở hữu diện mạo hiện đại và nền tảng công nghệ hoàn toàn mới.

Chính sách bán hàng và đặc quyền cho khách hàng đặt cọc sớm

Để sở hữu quyền ưu tiên nhận xe, khách hàng cần thực hiện mức đặt cọc 15 triệu đồng/xe thông qua website hoặc hệ thống đại lý chính hãng. Mức cọc này không được hoàn hoặc hủy và có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2026. Dự kiến, những phiên bản thương mại hoàn thiện đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay người dùng từ cuối tháng 7/2026.

Bên cạnh khoản ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng, chủ sở hữu VF 8 thế hệ mới còn được hưởng hệ sinh thái quyền lợi từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh". Cụ thể, VinFast hỗ trợ 10% giá xe (tương đương lãi suất cố định 5% trong 3 năm đầu) và miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng đến hết ngày 10/2/2029. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Nâng cấp thiết kế và không gian nội thất tối giản

VinFast VF 8 thế hệ mới ghi nhận những tinh chỉnh về ngoại thất với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp cùng dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu. Thiết kế này không chỉ tăng tính nhận diện mà còn tối ưu hóa tính khí động học cho xe.

Bên trong cabin, triết lý thiết kế tối giản được đề cao nhằm mang lại không gian rộng rãi và tinh tế. Tâm điểm của táp-lô là màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch tích hợp mọi tính năng điều khiển. Hệ thống tiện nghi bao gồm điều hòa tự động 2 vùng có khả năng lọc không khí Combi 1.0 và hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp, đảm bảo trải nghiệm giải trí vượt trội cho người dùng.

Đột phá công nghệ: Khung gầm FSD và kiến trúc SDV

Điểm khác biệt lớn nhất trên VF 8 thế hệ mới nằm ở nền tảng công nghệ do chính đội ngũ kỹ sư VinFast tự chủ nghiên cứu và phát triển. Xe sử dụng hệ thống khung gầm hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers). Công nghệ này cho phép hệ thống treo tự điều chỉnh độ cứng mềm theo điều kiện mặt đường, giúp xe vận hành êm ái hơn trên đường xấu và ổn định hơn khi vào cua ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, VF 8 thế hệ mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV - Software Defined Vehicle). Với kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), mọi phản hồi từ hệ thống điện - điện tử đều trở nên mượt mà và nhanh chóng hơn. Đi kèm là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM), giúp điều phối nguồn nhiệt thông minh để tăng tuổi thọ pin, động cơ và tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Hiệu suất vận hành và thông số kỹ thuật

Mẫu SUV này được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 170 kW (tương đương 228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Người lái có thể tùy chọn 3 chế độ vận hành: Tiết kiệm, Thường và Thể thao để phù hợp với từng nhu cầu di chuyển thực tế.

Thông số Giá trị Công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 330 Nm Dung lượng pin 60,13 kWh Quãng đường di chuyển (NEDC) ~500 km Sạc nhanh (10% - 70%) Dưới 30 phút

Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cung cấp tầm hoạt động lên tới gần 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Khả năng sạc nhanh của xe cũng rất ấn tượng khi chỉ mất chưa đầy 30 phút để nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin. Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Hiện tại, phiên bản tiền sản xuất đang được trưng bày luân phiên tại các đại lý trên toàn quốc từ ngày 27/5/2026 để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm thực tế trước khi quyết định đặt mua.