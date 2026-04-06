VinFast VF 8 thế hệ mới lập kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng với tốc độ hơn 1 xe mỗi phút VinFast vừa công bố kỷ lục bán hàng mới cho VF 8 thế hệ mới với 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc, khẳng định sức hút của SUV điện cỡ D tại Việt Nam.

VinFast vừa thiết lập cột mốc mới trong ngành ô tô Việt Nam khi ghi nhận 12.728 đơn đặt hàng cho mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới. Kết quả này đạt được chỉ sau 8 ngày triển khai chương trình ưu đãi mở cọc sớm, diễn ra từ ngày 27/5 đến 3/6/2026. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào cuối tháng 7/2026.

Theo số liệu từ nhà sản xuất, lượng đơn hàng được phân bổ đồng đều tại cả ba miền, thực hiện qua hệ thống website trực tuyến và đại lý chính hãng. Với 12.728 xe trong 8 ngày, trung bình mỗi phút VinFast chốt thành công 1,1 đơn hàng VF 8 thế hệ mới. Đáng chú ý, toàn bộ số lượng này đều là đơn hàng không hoàn hủy, đi kèm các gói ưu đãi như giảm 51 triệu đồng trực tiếp vào giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5%/năm.

Nâng cấp toàn diện về cấu trúc và công nghệ

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, nhận định kỷ lục này là minh chứng cho việc các nâng cấp trên VF 8 thế hệ mới đã đáp ứng đúng kỳ vọng thị trường. Xe được phát triển dựa trên triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), mang lại diện mạo hiện đại và tối ưu hóa tính công thái học trong không gian nội thất.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở nền tảng cấu trúc điện - điện tử hoàn toàn mới. Nhờ nỗ lực nghiên cứu và phát triển nội bộ, đội ngũ kỹ sư VinFast đã giảm được 600 kg trọng lượng xe so với thế hệ tiền nhiệm. Việc cắt giảm trọng lượng đáng kể giúp xe vận hành linh hoạt hơn, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng trên mọi cung đường.

Hiệu năng vận hành và khả năng sạc nhanh

VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD, kết hợp cùng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM. Sự kết hợp này không chỉ mang lại trải nghiệm lái êm ái mà còn nâng cao tuổi thọ cho hệ thống pin và động cơ điện. Dưới đây là các thông số kỹ thuật ấn tượng của mẫu SUV điện này:

Thông số kỹ thuật Giá trị chi tiết Quãng đường di chuyển (NEDC) Gần 500 km Thời gian sạc nhanh (10% - 70%) Dưới 30 phút Trọng lượng cắt giảm 600 kg Hệ thống giảm chấn FSD (Thích ứng) Tiêu chuẩn an toàn mục tiêu 5 sao NCAP quốc tế

Bên cạnh hiệu suất vận hành, VinFast còn áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029 cho khách hàng đặt cọc sớm. Mẫu xe này tiếp tục hướng tới các tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ những hệ thống đánh giá xe mới uy tín trên thế giới, củng cố vị thế của xe điện Việt trên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu.