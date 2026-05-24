VinFast VF 8 thế hệ mới: Nâng cấp công nghệ và giá lăn bánh đột phá từ 858 triệu đồng Mẫu SUV điện VinFast VF 8 vừa ra mắt phiên bản mới với kiến trúc máy tính trung tâm CVC đột phá, tối ưu vận hành và có mức giá lăn bánh thực tế chỉ từ 858 triệu đồng.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ loạt nâng cấp công nghệ thiết thực và chính sách giá cạnh tranh. Với mức chi phí sở hữu thực tế chỉ từ 858 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu SUV điện cỡ D này được giới chuyên gia đánh giá là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng Việt.

Thiết kế tối ưu và khoang lái công nghệ mới

Về ngoại thất, VF 8 thế hệ mới vẫn duy trì dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu. Tuy nhiên, tổng thể thân xe đã được tinh chỉnh gọn gàng và mang tính thể thao hơn. Những thay đổi này không chỉ gia tăng thẩm mỹ mà còn giúp xe tối ưu hóa tính khí động học trong quá trình vận hành.

Sự thay đổi mạnh mẽ nhất nằm ở không gian nội thất. VinFast đã lắng nghe phản hồi từ người dùng khi bổ sung màn hình thông tin ngay sau vô-lăng, giúp người lái quan sát thông số dễ dàng hơn. Đồng thời, cụm nút chuyển số tại bệ trung tâm đã được lược bỏ và đưa lên trục lái, tạo ra không gian khoang lái thoáng đãng và thuận tiện cho các thao tác hằng ngày.

Không gian rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Với lợi thế chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, VF 8 mới cung cấp một khoang cabin rộng rãi, đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai. Thiết kế sàn phẳng hoàn toàn cùng độ nghiêng ghế được tính toán kỹ lưỡng giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái trong những chuyến đi dài.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại bám sát nhu cầu thực tế bao gồm:

Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch.

Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tích hợp bộ lọc ion.

Sạc không dây và cổng sạc Type-C công suất cao.

Hệ thống âm thanh chất lượng với 8 loa.

Camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh.

Nền tảng vận hành thông minh với máy tính trung tâm

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên VF 8 All New chính là kiến trúc điện - điện tử mới. Thay vì phụ thuộc vào nhiều ECU riêng lẻ, xe sử dụng máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) để điều phối toàn bộ hoạt động. Hệ thống này giúp xe vận hành ổn định hơn, xử lý thông tin nhanh chóng và giảm thiểu tổn hao năng lượng.

Đáng chú ý, VinFast còn trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp do hãng tự nghiên cứu và đăng ký bản quyền. Công nghệ này cho phép điều phối linh hoạt việc làm mát hoặc sưởi ấm cho bộ pin, động cơ và khoang lái, từ đó kéo dài tuổi thọ pin và tối ưu hiệu suất vận hành.

Về sức mạnh, xe sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước với động cơ sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) cũng hiện diện đầy đủ với các tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc, giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

Thông số kỹ thuật Chi tiết Động cơ 228 mã lực Mô-men xoắn 330 Nm Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Màn hình trung tâm 12,9 inch Giá niêm yết 999 triệu đồng

Chi phí sở hữu và ưu đãi lăn bánh

VinFast công bố mức giá niêm yết cho VF 8 thế hệ mới là 999 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn mở cọc sớm, khách hàng được hưởng mức chiết khấu 51 triệu đồng. Đặc biệt, khi cộng dồn ưu đãi 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, chi phí lăn bánh thực tế chỉ còn khoảng 858 triệu đồng.

Đây được xem là mức giá đột phá, đưa một mẫu SUV điện cỡ D có hàm lượng công nghệ cao về ngang tầm giá với các dòng SUV hạng C chạy xăng truyền thống, tạo ưu thế lớn trong việc tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.