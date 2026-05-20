VinFast VF 8 thế hệ mới: Nâng cấp khung gầm FSD và phạm vi di chuyển 500 km Mẫu SUV điện cỡ D VinFast VF 8 vừa được nâng cấp với hệ thống treo thích ứng FSD, kiến trúc điện tử SDV tự phát triển và phạm vi di chuyển 500 km sau một lần sạc.

VinFast vừa chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành trong năng lực làm chủ công nghệ của hãng xe Việt, khi toàn bộ cấu trúc điện - điện tử, hệ thống quản lý nhiệt và tinh chỉnh khung gầm đều do đội ngũ kỹ sư VinFast tự chủ nghiên cứu và phát triển.

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

VinFast VF 8 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm. Với cấu hình 5 chỗ ngồi và khoảng sáng gầm 170 mm, xe được thiết kế để vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Điểm nhấn ngoại thất nằm ở bộ mâm kích thước lớn 19 inch và dải đèn định vị LED hình cánh chim đặc trưng.

Mặt ca-lăng đen bóng trải rộng kết hợp cùng khe gió lớn hai bên cản trước tạo diện mạo mạnh mẽ. Dọc thân xe, đường chân kính được vuốt cao dần về phía sau, kết hợp với các mảng khối mềm mại tạo hiệu ứng phản chiếu sống động khi di chuyển.

Thông số Giá trị Công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 330 Nm Dung lượng pin 60,13 kWh Quãng đường di chuyển (NEDC) 500 km Hệ dẫn động Cầu trước (FWD)

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Nội thất của VF 8 mới được thiết kế theo hướng tối giản nhưng đề cao tính công thái học. Tâm điểm là màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch tích hợp hầu hết các tính năng điều khiển xe với giao diện trực quan. Phía sau vô-lăng được trang bị thêm màn hình nhỏ cung cấp thông số vận hành, kết hợp cùng cần chuyển số tích hợp giúp người lái thao tác thuận tiện.

Màn hình trung tâm 12.9 inch

Thiết kế vô lăng mới và màn hình nhỏ phía sau

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0 cao cấp. Ghế ngồi được bọc da nhân tạo với thiết kế thể thao, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng và nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả hoặc gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 để tối ưu không gian chứa đồ.

Ghế bọc da nhân tạo

Đột phá công nghệ và khả năng vận hành

VF 8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục. Công nghệ này cho phép thay đổi linh hoạt độ cứng hoặc mềm của phuộc tùy theo tình trạng mặt đường, mang lại trải nghiệm lái đầm chắc và êm ái hơn.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe tiên phong trong xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle – SDV). Kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) đóng vai trò "đầu não", chịu trách nhiệm phân tích và đưa ra các quyết định vận hành cao nhất. Ngoài ra, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do VinFast tự phát triển giúp tối ưu hiệu suất năng lượng cho toàn bộ hệ thống điện của xe.

Xe sử dụng bộ pin 60,13 kWh, cho phép di chuyển quãng đường lên tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 70% trong thời gian chưa đầy 30 phút, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người sử dụng.